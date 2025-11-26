Amigas de la Tierra "desafía" al Black Friday con una web con más de 1.200 comercios de reparación y segunda mano

Amigas de la Tierra pide al Gobierno garantizar el derecho a reparar y a UE no colaborar con la extracción de minerales. - AMIGAS DE LA TIERRA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigas de la Tierra ha querido "desafiar" al Black Friday con el lanzamiento de la web renovada de Alargascencia, una campaña de la ONG que busca apoyar a los comercios y talleres locales de reparación, alquiler o compra de segunda mano. Hasta el momento, la web ya cuando con 1.200 establecimientos asociados en todas las provincias y pretende que cada vez se sumen más comercios locales.

Con motivo de "la semana más consumista" del año, la organización ha recordado que duplicar la vida útil de móviles y portátiles en España podría evitar emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalentes a las emisiones anuales de 17.000 vehículos privados, según un estudio que elaboró junto con la Universidad de Zaragoza y publicó en 2024.

Además, ha incidido en que alargar la vida útil de cada 'smartphone' de 2004 a 2040 reduciría el consumo de energía en 1.389 gigavatios-hora (Gwh), es decir, el equivalente al consumo eléctrico anual de una ciudad como Zaragoza. Por ello, ha reclamado al Gobierno que garantice el derecho a reparar en la futura Ley de Consumo Sostenible; que impulse que los productos se fabriquen para ser más duraderos, reparables y sostenibles y que "limite el poder" de grandes marcas y empresas.

A su vez, ha denunciado que la extracción de minerales acarrea consecuencias "extremadamente graves", especialmente para las poblaciones del Sur Global, donde las multinacionales mineras se aprovechan de una regulación ambiental y en materia de derechos humanos casi inexistente. En este sentido, ha puesto como ejemplo el derrumbamiento la semana pasada de una mina de cobalto en República Democrática del Congo que ha dejado al menos 70 fallecidos.

Por ello, ha reclamado a la Unión Europea (UE) ponga fin a los acuerdos comerciales para la obtención de minerales, "ya que agravan la desigualdad y la vulneración de derechos". "La UE debe poner fin al extractivismo voraz que, dentro y fuera de Europa, está aplastando los derechos de las poblaciones locales y el medio ambiente. En lugar de impulsar el 'boom' minero, los gobiernos deberían priorizar alargascencia y el derecho a reparar", ha indicado la responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra, Adriana Espinosa.