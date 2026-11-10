Amigas de la Tierra reclama en la COP31 más financiación climática frente al aumento del gasto militar

Cumbre del Clima en Antalya, Turquía. - Kiara Worth/UN Climate Change/dp / DPA

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigas de la Tierra ha exigido este martes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) de Antalya (Turquía) que los países del Norte Global prioricen la financiación climática mediante subvenciones, en lugar de préstamos.

La organización considera "insuficiente" el compromiso de 300.000 millones de dólares (268.000 millones de euros) para 2035 frente a unas necesidades muy superiores y denuncia que los países ricos prioricen el gasto militar sobre la justicia climática.

Para obtener recursos, la ONG propone aplicar el principio de 'quien contamina, paga' mediante impuestos a la riqueza extrema, los combustibles fósiles y los beneficios empresariales extraordinarios. Asimismo, rechaza que el Banco Mundial administre de forma permanente el Fondo de Pérdidas y Daños por lo que considera su dependencia del Norte Global y exige acceso directo a los fondos y transferencia tecnológica para garantizar una transición energética digna en el Sur.

También advierte de que el objetivo de la presidencia turca de la COP31 de aumentar la electrificación de la demanda energética global del 20% al 35% para 2035 requiere reformas estructurales, financiación y transferencia tecnológica para no imponer una carga "desproporcionada" al Sur Global. En este marco, reclama una electrificación basada "en energías renovables y suficiencia energética, para priorizar y garantizar el acceso a la electricidad a los 700 millones de personas que carecen de ella a través de mini redes y sistemas energéticos comunitarios".

Ante la hoja de ruta de la presidencia brasileña de la anterior Cumbre del Clima para abandonar los combustibles fósiles, la ONG defiende una transición "justa, financiada y feminista", con apoyo al Sur Global y acceso universal a la energía.

Para ello, reclama transformar el sistema poniendo a las personas en el centro, respetar la soberanía de los territorios y evitar modelos neocoloniales y extractivistas, así como impedir que las potencias ricas utilicen esta hoja de ruta para retrasar la acción climática y agravar las injusticias históricas.

Otro de los temas que destaca Amigas de la Tierra es el Mecanismo de Transición Justa de Belém, que, a su juicio, debe impulsar una transición energética justa y feminista que transforme el sistema y garantice la participación vinculante de personas trabajadoras, pueblos indígenas, mujeres y comunidades en su gobernanza. La organización sostiene que, para estar operativo en 2027, el mecanismo necesita financiación climática nueva, predecible y que no genere deuda.

Asimismo, ha advertido de que este mecanismo debe rechazar lo que denomina falsas soluciones, entre las que incluye el hidrógeno, los mercados de carbono y la captura y almacenamiento de carbono (CCS), por considerar que se utilizan para eludir transformaciones de fondo en el sistema energético actual.

Por último, la ONG también señala a la energía nuclear y la geoingeniería como "falsas soluciones" que "permiten a los grandes contaminadores seguir emitiendo".

Frente a estas estrategias, exige una reducción drástica y efectiva de las emisiones, reparaciones y financiación pública suficiente para los países del Sur. La organización participará en la Cumbre de los Pueblos de Turquía y en las movilizaciones de Antalya del 14 de noviembre para defender estas demandas y reivindicar que no puede haber justicia climática mientras persista lo que denuncia como un genocidio en Palestina.