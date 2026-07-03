Ana Redondo, Óscar López, Mónica García y Sira Rego acudirán mañana a la manifestación del Orgullo de Madrid

Archivo - Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Igualdad, Ana Redondo, y de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, por parte del PSOE, junto a las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, por parte de Sumar, asistirán este sábado 4 de julio a la manifestación del Orgullo LGTBI+ de Madrid (MADO 2026).

Asimismo, por parte del PP, acudirá a la marcha el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, que encabezará la delegación del Partido Popular en la manifestación, según han confirmado fuentes del PP a Europa Press.

Mientras, por Podemos está previsto que participen en la manifestación la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, entre otros cargos de la organización.

La marcha, convocada por la Federación Estatal LGTBI+ y COGAM, partirá a las 19:00 horas desde la plaza de Carlos V hasta Colón con el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'. Según han informado los organizadores, contará con más de 100 grupos de manifestantes, 47 carrozas y casi un centenar de personas voluntarias. Además, se espera que reúna a más de un millón de personas.

Entre las personas que encabezarán la primera pancarta se encuentra la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la comisionada de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán; el secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez; el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, Julio del Valle; la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias; y el presidente de colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM), Ronny de la Cruz, entre otras autoridades.

Junto a esta primera cabecera, la manifestación contará con una segunda pancarta institucional con el lema '¡Pacto de Estado contra los discursos de odio ya!', integrada por representantes de más de una veintena de entidades sociales que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa, impulsada por la FELGTBI+ cuenta con una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que trabaja en su desarrollo legislativo.

Entre quienes encabezarán esta segunda pancarta se encuentran representantes de la FELGTBI+, Fundación ONCE, Fundación Secretariado Gitano, CEAR, Plataforma del Voluntariado de España, CNSE, Fundación 26 de diciembre, Oxfam Intermon, Fundación Pedro Zerolo, Plataforma por la infancia, Chrysallis, CESIDA, Europa Laica, CEAPA, CCOO y UGT.

Desde la Federación Estatal LGTBI+ y COGAM han hecho un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta jornada. "Invitamos no solo a las personas LGTBI+ si no a toda la ciudadanía que cree en la igualdad a que salga este 4 de julio a las calles. Digamos alto y claro que somos más quienes queremos una sociedad en la que nadie tenga que enfrentarse a la discriminación, al odio o al miedo solo por existir", han declarado.

Del mismo modo, han recalcado que "el Orgullo es urgente y es ahora y aún queda un largo camino hasta la igualdad real". "Tenemos leyes pero no se cumplen solas. Demostremos que somos un país del que enorgullecerse a quienes amenazan con volver a épocas pasadas", han afirmado.