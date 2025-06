Anged, patronal de la gran distribución, y sindicatos firman un acuerdo para la igualdad LGTBI en el empleo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y los sindicatos Fetico, Valorian, CCOO y UGT han firmado este lunes un acuerdo para la igualdad LGTBI en el empleo.

Según han informado, se trata de un acuerdo sectorial de Medidas para la Igualdad y no Discriminación de las Personas LGTBI. El acto de presentación ha contado con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el director general para la Igualdad, Julio del Valle.

Asimismo, han señalado que el acuerdo establece un marco frente al acoso y aborda cuestiones como el acceso al empleo, la promoción, la formación o la sensibilización.

Se trata del primer acuerdo sectorial LGTBI, además del único convenio colectivo de grandes almacenes a nivel nacional de todo el comercio y el más numeroso del sector privado en España, con más de 240.000 trabajadores.

En este sentido, la presidenta de Anged, Matilde García Duarte, ha recordado que "valor económico y social" de las grandes empresas de la distribución. "Desde nuestra vocación de liderazgo, ayudamos a impulsar cambios positivos, como el de la igualdad, desde el diálogo social, que sigue siendo una de las herramientas más poderosas para construir un país mejor", ha recalcado.

Igualmente, García Duarte ha dicho que "el talento no entiende de género, orientación sexual, raza ni religión" y ha añadido que "una empresa diversa es una empresa más rica, más competitiva, más innovadora". Además, ha destacado la "auténtica revolución silenciosa" que ha supuesto la incorporación del talento femenino a los puestos de dirección, gracias a la eliminación de barreras, a la formación y a los cambios en la cultura corporativa.

Finalmente, ha pedido no caer en "el falso dilema entre libertad e igualdad", que ha agregado que no son conceptos enfrentados, sino complementarios. Finalmente, ha recordado que "la libertad económica, entendida como un marco regulatorio estable, coherente y no discriminatorio, es clave para que las empresas puedan desarrollar todo su potencial en beneficio de la sociedad".