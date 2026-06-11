Àngels Barceló se despide de la SER: "Pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda"

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MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista Àngels Barceló ha anunciado que el de este jueves ha sido su último programa al frente de 'Hoy por hoy', en la cadena SER: "Pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha".

"Es el último 'Hoy por hoy' que hago. Se acabó", ha afirmado la presentadora con el estudio y el control "lleno" de compañeros. "He acordado con la casa, y con su complicidad, que lo dejo aquí porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene", ha señalado Barceló. Su relevo lo tomará el periodista Aimar Bretos a partir del 31 de agosto.

Según ha explicado, este ha sido su "último" programa después de siete años. "Lo dejamos, (José Luis) Sastre, en lo mejor de la audiencia. Que vengan a perseguirnos, que vengan a perseguirnos con los datos históricos del 'Hoy por hoy', con la complicidad de los oyentes que nos han traído de la mano hasta aquí, porque sin los oyentes nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho", ha asegurado.

"Hemos tenido un compromiso siempre con todos ustedes, el compromiso de contarles la verdad, el compromiso de ser rigurosos, pero también el compromiso de hacerles pasar muy buenos ratos en la radio, de hacerles reír, de hacerles sonreír y de ser sus cómplices en el transistor, en la aplicación, desde ahí donde nos escuchen", ha dicho Barceló, que hoy termina una etapa, comienza otra".

También ha destacado a su equipo. "Los de la madrugada, porque hace falta quererse mucho, como decía hoy Sergio Soto, para llegar tan pronto, de buen humor, y ponerse a trabajar", ha indicado. De sus compañeros de la mañana ha afirmado: "Talento puro".

"Sed muy felices con lo que os toque. Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca, que de momento es poner los pies en remojo, beber mucha pomada, mucha pomada y pasármelo muy bien también", ha manifestado la periodista, que asegura que no perderá "de vista la información".

"NO ME DESENAMORARÉ DE LA RADIO"

A las muestras de cariño de los oyentes la periodista ha respondido así: "Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado al final del todo, se pasa un tiempo de duelo, pero luego la gente es capaz de volverse a enamorar. Enamórense, yo no me desenamoraré de la radio".

El periodista Aimar Bretos dirigirá 'Hoy por hoy' a partir del 31 de agosto. "40 años después es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que ha pasado por las manos y se ha hecho más grande y más bonito aún en las manos de Carles, de Pepa y de Àngels", celebraba Bretos en un vídeo difundido por la SER.

El comunicador aseguraba que dirigirá el programa "con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia de ese periodismo que también saben hacer los enormes periodistas" de la redacción de SER. "Va a ser una gozada desayunar todos los días con ustedes", apuntó Bretos.

Àngels Barceló ha conducido las mañanas de la SER desde 2019, un programa con más de 40 años de historia por el que han pasado Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno. "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores", afirmó la presentadora al comunicar que no iba a renovar su contrato.