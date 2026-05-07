Un año de la elección de León XIV: de Papa "discreto" a "líder" mundial por la paz frente a Trump

Archivo - El Papa León XIV tras ser elegido el 8 de mayo de 2025. - Oliver Weiken/dpa - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 8 de mayo se cumple un año de la elección del cardenal estadounidense y agustino Robert Prevost como el 267 Papa de la Iglesia Católica. Son 12 meses en los que los católicos han podido conocer a un Pontífice "discreto", con una forma de ser distinta a la de Francisco, pero que se ha convertido en un "líder" mundial por la paz, alzando la voz siempre "con el Evangelio", y "sin amedrentarse" frente a los ataques del presidente de EE.UU., Donald Trump, según aseguran expertos.

La teóloga Cristina Inogés, que fue una de las 54 mujeres que votaron por primera vez en un Sínodo, ha destacado "la paz" como la "clave" del Pontificado de León XIV.

"Durante todo este año, la clave de su pontificado es la paz, también es cierto que la situación es la que es, pero está diciendo cosas que muy poquitas personas se atreverían a decir en voz alta. Eso le está dando un marcado carácter de liderazgo en el campo de la paz", ha señalado Inogés en declaraciones a Europa Press.

Así, ha precisado que "no se enfrenta directamente a Trump sino que le responde con el Evangelio delante". "Es lo mismo que hacía Francisco, porque los dos están colocando el Evangelio en el centro", ha aseverado.

En este sentido, ha puesto de relieve que "se ha implicado en el mundo que se le ha puesto delante sin ningún tipo de excusas" y que "está entregado al máximo".

También ha indicado que con sus discursos y homilías ha devuelto la doctrina social de la Iglesia "al lugar del que nunca debió salir: la primera plana".

En cuanto a las diferencias con el Papa Francisco, Inogés ha apuntado que tienen "formas de ser diferentes" pues frente a la "espontaneidad" de Bergoglio, Prevost es "más discreto" pero ha insistido en que tiene las ideas "clarísimas".

"Yo trabajé con él en uno de los grupos del Sínodo en el Vaticano y es una persona que tiene una visión clarísima, pero que no le gusta destacar", ha subrayado.

Por su parte, el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, Ángel Cordovilla, ha precisado que "el mensaje de la paz es una constante en la doctrina social de la Iglesia y que a León XIV le ha "tocado" llamar la atención por el "contexto de unas guerras bastante significativas". "No es tanto que él quiera insistir en esa realidad, sino que el contexto social y actual le lleva a hacer esa insistencia", ha matizado.

Además, ha apuntado que es un Papa "más discreto" pero que la propia situación internacional le ha obligado a tomar un "papel más protagonista" a la hora de defender la paz en el mundo.

No obstante, ha indicado que "es también muy de su caracter la respuesta que dio" a Trump. "Fiel al Evangelio, intenta no polemizar ni con Trump ni con nadie pero por otro lado tampoco se deja amedrentar. Desde la serenidad, le respondió que él tiene que anunciar el Evangelio de la paz aunque un gobernante de este mundo tenga otro parecer", ha subrayado.

"CONTINUIDAD" EN EL FONDO Y "DISCONTINUIDAD" EN LOS GESTOS

Cordovilla ha destacado dos palabras para definir el primer año de León XIV: "continuidad" en temas de fondo y "discontinuidad" en gestos y estilo personal.

Así, ha destacado algunos temas en los que ha seguido insistiendo en línea con el Papa Francisco, como "esa opción preferencial de Dios por los pobres", el "desarrollo de la comunión y de la sinodalidad en la Iglesia o la "propuesta del Evangelio en su dimensión social para el mundo, en temas de justicia, de ecología y de paz".

Mientras, la "discontinuidad" con respecto a su predecesor la observa "en sus gestos y en su estilo personal" pues considera que "es más discreto", lejos del estilo "provocador" de Bergoglio.

"A Francisco, digamos, le gustaba la provocación, en el sentido literal de la palabra, tanto dentro de la Iglesia como fuera. Él hacía gestos que provocaran, como a él le gustaba decir, hacer ruido, generar debate, generar diálogo. Sin embargo, este Papa, de hecho, a mí mucha gente me dice, ¿pero qué pasa que el Papa ha desaparecido de la escena pública? Y no, tiene una manera de gobernar distinta, es más reflexivo, también en sus textos", ha apuntado.

Además, ha destacado que León XIV "es más cuidadoso de no romper la unión eclesial" y ha puesto de relieve que mientras Francisco nunca llegó a viajar a España pese a las invitaciones de los obispos, Prevost ha aceptado "inmediatamente". "No son elementos contradictorios pero sí de diferente forma de realizar su ministerio", ha precisado.

Si bien, ha rechazado que este Papa esté rodeado de más "pompa" -- un término que considera "peyorativo" pues se refiere a "algo muy vistoso pero a lo que le falta verdad"-- y ha precisado que sí es más protocolario y canonista. "Es un Papa que se deja guiar por el protocolo mientras que a Francisco le gustaba romperlo. Este Papa es canonista pero no por buscar el boato y la pompa sino por dar estabilidad a su presencia y manifestación pública, que la gente no esté esperando a ver qué gesto nuevo va a hacer hoy sino que vaya a lo esencial", ha aseverado.

Sobre su viaje a España, Cordovilla ha remarcado que le llama la atención "cómo quiere hacerse presente en la complejidad de la vida de la Iglesia y de distintos ámbitos de la sociedad española", no sólo en la realidad de los migrantes, sino también del arte, de la cultura, el deporte, el Parlamento o de las personas presas, una apuesta que el experto considera "un acierto" para "no quedarse encerrado con una etiqueta".

Por su parte, Inogés ha animado a no hacer "predicciones" y "dejarse sorprender" por los mensajes de Prevost en España.

MÁS DE 400 VECES 'PAZ'

Según destaca el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', durante este año, Prevost ha repetido más de 400 veces la palabra 'paz' en sus discursos como obispo de Roma, desde la "paz desarmada y desarmante" tras el Cónclave, hasta las más recientes, pronunciadas hace menos de un mes durante su viaje a África.

En concreto, destaca el "¡Nunca más la guerra!" en su primer Regina Caeli, o cuando señaló a los señores de la guerra cuyas manos "gotean sangre" durante la Misa del Domingo de Ramos.

El portal también recuerda que se reunió con representantes de Hezbolá en el Líbano, y recibió a los presidentes palestino e israelí, Mahmud Abbas e Isaac Herzog, para reiterarles la urgencia de un alto el fuego en Gaza y una solución de dos estados; y que mantuvo conversaciones telefónicas con varios líderes de naciones en guerra, incluido el presidente ruso Vladimir Putin.

Además, pone de relieve que Prevost impulsó la labor diplomática por la paz, "entre bastidores", tal y como el propio Papa dijo a los periodistas en el vuelo de regreso del Líbano.

Asimismo, destacan iniciativas lanzadas como su oferta, apenas unos días después de su elección, de abrir los 'Palacios Sagrados' para acoger negociaciones entre Rusia y Ucrania, una propuesta que celebró el presidente de Ucrania Volodímir Zelensky, con quien el Papa se reunió en tres ocasiones, dos de ellas en Castel Gandolfo, que León XIV ha retomado como residencia de verano, y ante la que cada martes ha hecho declaraciones a los periodistas.

Precisamente desde Castel Gandolfo, el Papa fue contundente tras el ataque de EE.UU. a Irán, calificando de "inaceptable" la amenaza de Trump de destruirlo todo e instando a ponerse en contacto con los miembros del Congreso para pedir el fin de la guerra.

Estas declaraciones provocaron una reacción del gobierno estadounidense, con el presidente Donald Trump criticando duramente al Pontífice el mismo día en que partía hacia Argelia. Prevost, por su parte, dijo no tener miedo a Trump. El cruce de declaraciones ha continuado hasta esta misma semana cuando el líder estadounidense acusó al Pontífice de "poner en peligro a muchos católicos" a lo que Prevost ha respondido que "la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, predicar la paz".