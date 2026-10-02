El año hidrológico se cierra con 652 l/m2 de lluvia, un 2% más de lo normal

Archivo - Nubes bajas en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El año hidrológico (octubre 2025-octubre 2026) se cierra con 652 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta el 29 de septiembre, lo que supone un 2% menos de su valor habitual, que se sitúa en 638 l/m2.

Desde el comienzo del año hidrológico, la precipitación acumulada supera la media del periodo 1991-2020 en gran parte de la mitad occidental y meridional de la Península, con valores que rebasan localmente el 150% la precipitación normal. En cualquier caso, persisten porcentajes inferiores al 100% en sectores de la franja cantábrica y del cuadrante nordeste, así como en zonas del sureste, especialmente en el sur de Almería.

Respecto a la semana anterior, los porcentajes aumentan en puntos de Cataluña y del valle del Ebro, donde se registraron algunas de las precipitaciones semanales más destacadas. En Baleares, predominan valores próximos o inferiores a los normales en Mallorca y Menorca, mientras que Ibiza presenta zonas por encima de la media. En Canarias, continúan los superávits en varias islas, con máximos locales superiores al 200 % en Gran Canaria. La distribución insular muestra pocos cambios respecto a la semana anterior.

Durante el periodo comprendido entre el 23 y el 29 de septiembre, las precipitaciones afectaron a gran parte de la Península, especialmente a Galicia, al cuadrante noreste, a zonas de Extremadura y al litoral de Málaga.

Las cantidades más destacadas superaron los 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en el litoral gallego y catalán o incluso los 80 l/m2 en el norte de Extremadura. En Baleares y Canarias, las precipitaciones fueron escasas en general, aunque se observaron acumulados de hasta 10 l/m2 en puntos del interior de Tenerife y más débiles en Gran Canaria.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales destacan los 67 l/m2 en Barcelona/Aeropuerto; 54 l/m2 en Girona/Costa Brava; 37 l/m2 en Vigo/Peinador; 32 l/m2 en Pontevedra; 30 l/m2 en A Coruña y 28 l/m2 en Valencia/Aeropuerto. El día 30 de septiembre se registraron precipitaciones en el tercio norte y cuadrante noroeste peninsular y en el levante, con acumulados que superaron localmente los 20 l/m2.