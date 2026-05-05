ANPE reclama la extensión del derecho a la jubilación anticipada a los 60 años a todo el profesorado de la pública

Archivo - Aumnos del CEIP Escritor Alfonso Grosso durante el primer día de colegio. A 12 de septiembre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de profesores ANPE ha reclamado este martes la posibilidad de la jubilación anticipada incentivada para todo el personal docente de la enseñanza pública, una medida que considera "esencial" en una profesión sometida a "elevados niveles de exigencia física y emocional".

"La jubilación anticipada es una herramienta eficaz para mejorar la calidad del sistema educativo, al favorecer el relevo generacional y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas en las últimas etapas de la carrera docente. Por ello, (ANPE) exige al Gobierno el desarrollo de un modelo de jubilación docente justo, equitativo y adaptado a la realidad de la profesión", ha recalcado.

Según ha explicado, solo el personal funcionario que accedió al servicio público antes de 2011 --es decir, el adscrito al Régimen de Clases Pasivas del Estado-- puede jubilarse con 60 años de edad y 30 de servicio. El que accedió después de esa fecha, adscrito al Régimen General de la Seguridad Social, no puede acogerse a la jubilación anticipada y se ve obligado a retrasar su retiro hasta los 67 años o anticipadamente a los 65 años con un tiempo mínimo cotizado.

Frente a esta situación, el sindicato defiende un modelo "flexible" que permita mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, posibilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 70 años y extender al profesorado del Régimen General de la Seguridad Social el derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años con 30 años de servicio.

Además, reclama al Gobierno que recupere las gratificaciones extraordinarias vinculadas a la jubilación anticipada, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que aplique determinadas mejoras asistenciales, como el incremento de las ayudas de MUFACE para el personal jubilado y el acceso gratuito a medicamentos, "equiparando en este aspecto las condiciones del mutualismo administrativo a las del sistema general de la Seguridad Social".

Para ANPE, el establecimiento de esta modalidad de jubilación es un "pilar primorcial" del futuro Estatuto de la Función Pública Docente con carácter básico estatal para evitar desigualdades territoriales y garantizar condiciones homogéneas en todo el Estado. En este sentido, denuncia que los grupos de trabajo del Ministerio de Educación para elaborar el texto lleven "paralizados más de un año" y exige que se reactiven para avanzar, entre otras cosas, en este asunto.