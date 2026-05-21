Antena 3 seguirá emitiendo Pasapalabra con el Rosco hasta que se ejecute la sentencia

Archivo - Rosa conquista el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco - ATRESMEDIA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 emitirá este jueves Pasapalabra con el Rosco y hasta que se ejecute la sentencia, lo que puede durar días o incluso varias semanas, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

En este sentido, apuntan que en primer lugar todavía no se ha comunicado formalmente la sentencia por parte del alto tirbunal y, además, existe un periodo de ejecución voluntaria de la misma, que se puede extender días o incluso semanas.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, que resuelve el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia (y la intervención de ITV) por la emisión del programa 'Pasapalabra', que incluye la prueba final 'El Rosco'.

Así lo ha dado a conocer este jueves el alto tribunal, cuya resolución desestima íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y confirma en todos sus extremos la sentencia recurrida que reconoce que el formato televisivo conocido como 'El Rosco' constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

El Tribunal Supremo resuelve que carece efecto de cosa juzgada la sentencia dictada en el litigio seguido previamente entre Mediaset e ITV Studios porque, aunque "concurre una vinculación objetiva" con el presente litigio, pues "ambos versan principalmente sobre si 'El Rosco' es una obra protegida autónomamente por la propiedad intelectual y sobre quién ostenta la titularidad de los derechos sobre tal obra", los litigantes "no son los mismos" en uno y otro proceso.

En noviembre de 2022, la Audiencia de Barcelona condenó a Atresmedia por emitir 'El Rosco' de 'Pasapalabra', con licencia de ITV, sin ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato que, según la sentencia consultada este jueves por Europa Press, corresponden a la productora holandesa MC&F, que inició el litigio.

Un tribunal mercantil había dado la razón a Atresmedia e ITV pero MC&F recurrió y la Audiencia de Barcelona ordenó a Atresmedia parar la "reproducción, distribución o comunicación pública" del juego y destruir todas las grabaciones de los programas que incluyan 'El Rosco'. Atresmedia e ITV recurrieron el auto por lo que el Tribunal Supremo (TS) ha tenido que dirimir de nuevo sobre los derechos de este espacio.

La titularidad de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' ha sido desde hace tiempo objeto de disputa en los tribunales españoles. El programa llegó a España a través de Antena 3 en el año 2000 con Silvia Jato como presentadora, siendo sustituida en algunas ocasiones por Constantino Romero.

Posteriormente, estuvo en antena en Telecinco desde 2007 y hasta 2019, cuando el Tribunal Supremo puso fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa 'Pasapalabra', ordenando el cese de la emisión del programa que presentaba Christian Gálvez en Telecinco.

El espacio volvió entonces a Antena 3 --que lo emite en la actualidad con Roberto Leal al frente---, después de que Atresmedia Televisión e ITV Studios alcanzaran un acuerdo para la emisión en España del formato británico 'The Alphabet Game'.

Sin embargo, en noviembre de 2022 la Audiencia de Barcelona condenó a Atresmedia por emitir 'El Rosco', con licencia de ITV, sin supuestamente ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato que, según la sentencia consultada por Europa Press, correspondían a la productora holandesa MC&F, que inició el litigio.

Atresmedia e ITV presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), que debe decidir si lo acepta o no y, en su caso, dirimir de nuevo sobre los derechos de este espacio. El Tribunal Supremo confirma ahora la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

EN 2023 EL TGUE DIO LA TITULARIDAD A ITV

La batalla judicial en torno a la titularidad de 'El Rosco' también se ha librado en Europa, donde el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) --en primera instancia del TJUE-- confirmó en 2023 que 'El Rosco' es una marca del programa de televisión 'Pasapalabra', del que es titular la productora británica ITV, tras considerar que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso.

Sin embargo, la versión italiana del programa original, llamado 'The Alphabet Game', decidió añadir un nuevo juego final denominado "ruota finale" (rueda final), del que era titular la productora MC&F, la sociedad matriz de Good Services con domicilio social en Sliema (Malta).

El juego final llegó a la emisión española de 'Pasapalabra' bajo el nombre 'El Rosco', que apareció por primera vez en el año 2000 y dado que el programa se emitía por entonces en una cadena de televisión española en virtud de un contrato de licencia de la entidad predecesora de ITV, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) atribuyó la creación de la denominación 'El Rosco' a ITV.

Por ello, en 2021, la EUIPO estimó las solicitudes de nulidad presentadas por ITV frente a la marca de aparatos tecnológicos 'El Rosco', registrada por Good Services al considerar que había presentado sus solicitudes de registro de las marcas controvertidas de mala fe, para impedir que ITV siguiera utilizando el juego final 'El Rosco' dentro del formato 'Pasapalabra' y frente a lo que Good Services presentó un recurso que el TGUE desestimó hace tres años.

Los escenarios que se abren ahora van desde la posibilidad de un acuerdo entre ITV y la holandesa MC&F en torno a los derechos de el Rosco para que se siga emitiendo como la prueba final de Pasapalabra hasta la creación de una prueba final distinta para el programa, según fuentes del sector consultadas por Europa Press.