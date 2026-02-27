La APM convoca el II Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión dotado con 6.000 euros - APM

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha convocado la II edición del Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión, dotado con 6.000 euros.

Así lo ha dado a conocer este viernes la organización, instauró el galardón el pasado año en memoria de Victoria Prego, periodista que presidió la Asociación de 2015 a 2019 y cuya trayectoria es "un ejemplo de periodismo comprometido únicamente con la verdad, independiente y con rigor".

De este modo, ha indicado que el galardón reconoce la trayectoria y/o acciones de empresas, instituciones o personas que, "en el actual panorama de polarización y ataques al libre ejercicio del periodismo, se distingan por su defensa de la libertad de expresión y su lucha por difundir la noticia y la actualidad con rigor y ética, soportando presiones y coacciones e incluso poniendo su propia vida y la de su entorno en peligro, o dando soporte y ayuda a los profesionales que se ven inmersos en estas situaciones".

En cuanto a la presentación de candidaturas, la asociación ha detallado que podrán concurrir los asociados de la APM, en candidatura conjunta de al menos tres asociados; los departamentos de comunicación de instituciones, empresas y organismos; directores de medios de comunicación, asociaciones profesionales del periodismo y los miembros del Jurado.

Las candidaturas se presentarán por correo electrónico a comunicacion@apmadrid.es, o en la Secretaría General de la APM, de 8.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes y hasta el próximo 27 de marzo.

El jurado del Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión está formado por la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid; Guillermo Santa Cruz Prego de Oliver, y Javier Rivera, director general de Nueva Mutua Sanitaria, empresa patrocinadora del galardón.

El premio será entregado cada año el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, pudiendo variar la fecha en función del calendario de festivos, durante un evento especial en el que además se celebrará un coloquio en el que intervendrán periodistas internacionales que han sufrido distintos ataques por defender la libertad de prensa y la libertad de expresión.