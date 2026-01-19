APM pide evitar el sensacionalismo y respetar el "dolor" de las víctimas del siniestro de Adamuz (Córdoba)

Imagen de la estación de Málaga, María Zambrano, afectada en la circulación de trenes tras el accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo, 18 de enero, en Adamuz (Córdoba). A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). La cifra de - Álex Zea - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Madrid pide a los medios y profesionales de la información que eviten el sensacionalismo y respeten el "dolor" de las víctimas a la hora de informar sobre el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 personas fallecidas y 152 heridas.

Así lo ha indicado este lunes a Europa Press el vicepresidente primero y portavoz de la APM, Luis Ayllón, que ha explicado que la entidad no cuenta con unas recomendaciones específicas para el tratamiento de este tipo de accidentes.

No obstante, Ayllón ha instado a los periodistas y a los medios de comunicación a que "actúen con profesionalidad, dando a conocer los hechos y sin hacer especulaciones que no tengan ningún fundamento, evitando el sensacionalismo y respetando el dolor" de la víctimas heridas, así como de los familiares de los fallecidos o heridos.

El grave accidente ferroviario tuvo lugar en el término municipal de Adamuz (Córdoba) en la tarde-noche de este domingo, cuando un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarriló, lo que provocó que invadiera la vía contigua impactando con un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informó Adif.