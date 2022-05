Archivan las acusaciones contra el sacerdote conocido como 'Don Patera' por defender los derechos de migrantes en Italia

ROMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote eritreo Mussie Zerai ha recibido oficialmente la notificación de sobreseimiento por parte del tribunal de Sicilia de donde emergieron en 2017 las acusaciones contra él por tráfico ilegal de personas, ante la ayuda que prestaba a los migrantes que llegaban hasta las costas italianas.

Mussie Zerai --'Don Barcone' (Señor Patera)--, como se conoce al cura en Italia que dejó apuntado su número de teléfono en las paredes de las cárceles de Libia que visitó junto a un periodista en 2009, no ha parado desde entonces de recibir llamadas de las barcazas que estaban a la deriva solicitando un rescate.

Zerai contactaba entonces con las autoridades pertinentes de Malta o Italia, los dos países más cercanos o con organizaciones internacionales, como ACNUR, para que pudieran socorrerles. Sin embargo, en agosto de 2017, le notificaron que estaba siendo investigado por la ayuda humanitaria que prestaba los refugiados, en el marco de la investigación de la ONG alemana Jugend Rettet, que también fue acusada de apoyar la inmigración ilegal.

La fiscalía de Trapani ha necesitado 52 meses de investigación para archivar definitivamente el caso sobre este sacerdote, que fue candidato al Nobel de la Paz en 2015. Zerai es el fundador y presidente de la agencia de información Habeshia, considerada en Italia como 'el salvavidas de los migrantes', que ofrece asistencia telefónica a los inmigrantes que están a punto de partir, alertando a las autoridades cuando las embarcaciones que cruzan el Mediterráneo tienen problemas para organizar el rescate.

Esta es una práctica totalmente legal que, sin embargo, derivó en una investigación judicial que le acusó de haber actuado en complicidad con los traficantes de personas. "Nunca he tenido nada que ocultar porque siempre he actuado a la luz del día y en plena legalidad", ha asegurado en declaraciones al diario 'Avvenire', propiedad de los obispos italianos.

"Siempre he lanzado señales de socorro a ACNUR y a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Sea Watch, Moas y Watch the Med, que intervenían en el mar en aquellos años. No fui partidario de retirar los barcos militares italianos del Mediterráneo y estaba en contra de la presencia de barcos de las ONG. Dije que eran convenientes para el poder político porque salvaban vidas pero, al mismo tiempo, se convertían en un chivo expiatorio fácil. Y así fue, pero no pensé que yo también acabaría involucrado", ha sentenciado.