Argüello afirma que la Iglesia católica ha pagado "casi 2 millones de euros" en indemnizaciones a víctimas de abusos

Archivo - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en una fotografía de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha revelado que la Iglesia católica española ha pagado "casi 2 millones de euros" en indemnizaciones a víctimas de abusos.

Según datos de la comisión del plan Priva, a los que ha tenido acceso Europa Press, la cuantía total de propuesta de indemnizaciones ha sido de 1.858.420 euros.

Del total, 854.000,00 euros corresponden a indemnizaciones de caso diocesanos y 1.004.420,00 a indemnizaciones de casos de instituciones religiosas, según precisan las mismas fuentes.

En concreto, puntualizan que han recibido 114 formularios, 30 sobre casos diocesanos y 80 religiosos. De ellos, se han resuelto un total de 61 y hay 8 en estudio.