Argüello (CEE) apela a la "dignidad humana" y al "bien común para atender a los enfermos de hantavirus

El buque holandés 'MV Hondius' en Cavo Verde - Europa Press/Contacto/Elton Monteiro

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha apelado este jueves a la "dignidad humana" y al "bien común" para atender a los enfermos del brote de hantavirus del crucero MV Honduis que se dirige a las islas Canarias.

El máximo responsble de los obispos españoles se ha referido a las migraciones para recalcar que, a su juicio, "la dignidad humana es una línea roja" en la construcción del bien común y lo ha hilado con la situación generada por el brote de hantavirus.

"Como se está viendo, por ejemplo, estos días con el barco y las repercusiones que tienen las cosas para el bien común. La dignidad humana pide atender a los enfermos. Eso es indiscutible. El bien común, dices: 'Bueno, ¿cómo esto lo ponemos en juego?'", ha planteado.