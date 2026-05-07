Argüello (CEE) apela a la "dignidad humana" y al "bien común para atender a los enfermos de hantavirus

El buque holandés 'MV Hondius' en Cavo Verde
El buque holandés 'MV Hondius' en Cavo Verde - Europa Press/Contacto/Elton Monteiro
Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 11:23
Seguir en

   MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha apelado este jueves a la "dignidad humana" y al "bien común" para atender a los enfermos del brote de hantavirus del crucero MV Honduis que se dirige a las islas Canarias.

   El máximo responsble de los obispos españoles se ha referido a las migraciones para recalcar que, a su juicio, "la dignidad humana es una línea roja" en la construcción del bien común y lo ha hilado con la situación generada por el brote de hantavirus.

   "Como se está viendo, por ejemplo, estos días con el barco y las repercusiones que tienen las cosas para el bien común. La dignidad humana pide atender a los enfermos. Eso es indiscutible. El bien común, dices: 'Bueno, ¿cómo esto lo ponemos en juego?'", ha planteado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado