Argüello (CEE) avisa que la propuesta de promoción de la mujer corre riesgo de ser "devorada por ideologías de género"

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante un encuentro informativo de La Razón, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha avisado de que la propuesta de promoción de la mujer, aunque "imprescindible", corre el "riesgo" de ser "devorada" por las "ideologías de género".

"Las propuestas de promoción de la mujer evidentemente imprescindible, necesaria en la sociedad y en el mundo --y que desde ahí hay un anuncio del Evangelio que subraya la dignidad humana-- corre el riesgo evidentísimo de ser devorada por las ideologías de género y hay determinados planteamientos de las ideologías de género que también en el interior de la Iglesia nos hacen vivir un conflicto respecto del que puede ser el diálogo de varones y mujeres, de todos en el conjunto de la Iglesia", ha subrayado Argüello en un desayuno informativo organizado por La Razón.

Asimismo, ha advertido de otros "riesgos ideológicos" y ha enumerado la "teología de la liberación, teología de la prosperidad, teologías feministas influidas por las ideologías de género, teologías de la descolonización, teologías de la nación".

Por ejemplo, ha indicado que "hoy en Hispanoamérica surge la llamada teología de la descolonización que pone en cuestión lo que fue la evangelización de América, el descubrimiento con todo lo que lleva consigo, con la ambigüedad de lo humano" y aunque ha reconocido que "es evidente que en la evangelización de América hubo espadas y rosarios, hubo Evangelio y rapiña", ha defendido que "en conjunto" es "una experiencia" sobre la que "España podría sentirse razonablemente orgullosa" y también "la Iglesia" por "haber llevado allí el Evangelio".

"Pero hoy la teología de la descolonización influida por el pensamiento woke genera conflictos, evidentemente también en una vuelta, en un querer recuperar determinados valores de la comprensión de la persona, de la familia, de la influencia de la fe en la sociedad la vuelta a un modelo, si se me permite --aunque no creo que en España nadie pida esto, pero puede haber algunos ramalazos de esto--, de vuelta a un modelo de cristiandad que pone en riesgo el cristianismo, pone en riesgo la vida evangélica", ha concretado.

En este sentido, ha precisado que durante la reunión que los obispos mantuvieron el pasado mes de noviembre con el Papa León XIV, el Pontífice no les habló "de ninguna ideología en concreto ni mencionó a ningún grupo en concreto" sino que les advirtió de los riesgos de las "ideologías" en general.

Sobre la visita del Papa León XIV a España el próximo mes de junio, el presidente de la CEE ha apuntado que están a la espera de contestación oficial por parte del Senado y el Congreso de los Diputados sobre la solicitud realizada por la Conferencia Episcopal para una sesión conjunta con el Pontífice, por indicación de la Santa Sede.

"Esto es lo que he planteado en la carta y esperamos ahora la contestación del Senado y del Congreso de los Diputados diciendo que les parece bien la iniciativa y que renuevan o que hacen, expresan una invitación formal a que el Papa pueda intervenir en una sesión conjunta, que habitualmente las sesiones conjuntas de Congreso y Senado tienen lugar en España en el Congreso de los Diputados", ha precisado. Fuentes parlamentarias ya confirmaron a Europa Press la semana pasada que el Papa intervendrá el 8 de junio en una sesión en el hemiciclo.

Además, ha apuntado que lo que desean de su visita es "ser confirmados en la fe, la esperanza y la caridad", que traiga una palabra de "paz" y de evangelización en medio de un "supuesto 'revival' católico, de una inquietud entre el mundo de los jóvenes por determinadas experiencias que surgen, además abonadas por fenómenos más mediáticos como puede ser una película o el disco de una extraordinaria cantante", en referencia a la ganadora del Goya a mejor película, 'Los Domingos', y a Rosalía, respectivamente.