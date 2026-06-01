Argüello (CEE) cree que el Papa invitará en su viaje a España a "romper la dialéctica de los contrarios"

El presidente de la CEE, Luis Argüello, en un coloquio con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la exsecretaria de Estado de Digitalización e IA Carme Artigas, en Fundación Pablo VI. - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, prevé que el Papa León XIV invitará durante su viaje a España --que comienza este sábado-- a "poner en valor la palabra" y "romper la dialéctica de los contrarios".

Así lo ha indicado en un coloquio sobre la encíclica 'Magnifica Humanitas', de León XIV, organizado por la Fundación Pablo VI, moderado por el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, y en el que han participado también el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas.

"El Papa va a hacerse eco de esta encíclica. Bueno, y desde ahí pues nos va animar a confiar en el valor de la palabra, que es escucha, que es romper la dialéctica de los contrarios, que es pensar que en el diálogo siempre tiene que haber un tercero, el tercero del bien común o el tercero de las víctimas, a la hora de abordar las cuestiones", ha subrayado.

Además, ha subrayado "la importancia de una alianza educativa en el sentido más integral" y ha avisado del "riesgo" de que la eduación se convierta en enseñar a "manejar máquinas".

EL RIESGO DE UNA EDUCACIÓN PARA "MANEJAR MÁQUINAS"

"Un riesgo de la educación actual es que sea meramente funcional, que ayude a manejar las máquinas, que hay que hacerlo, pero sobre todo hay un desafío de una educación de la conciencia, de las virtudes, de la capacidad de sacrificio, de abordar los asuntos sabiendo que está en juego también la vida de los otros, además del propio desarrollo personal", ha precisado.

Además, se ha referido a la "civilización del amor" y ha puntualizado que él prefiere quedarse "con la palabra civilización, porque amor es una palabra muy gastada" que se utiliza, a su juicio, "igual para un roto que para un descosido".

"Pero civilización está diciéndonos que es algo más que el asistencialismo. El Papa, cuando habla del trabajo, denuncia al asistencialismo. Y como se regule el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la renta básica universal con categorías asistencialistas, estamos en contra de lo que significa la promoción y la edificación de una verdadera civilización al servicio de la persona", ha advertido.