Argüello (CEE) señala el "desafío" de acoger a los condenados por abusos, "que no anula la responsabilidad culpable"

Archivo - El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha señalado el "desafío" que tiene la Iglesia de acoger y ayudar a reintegrarse a los acusados de abusos sexuales al igual que a "cualquier persona que está en instituciones penitenciarias" aunque sin anular "la responsabilidad culpable".

"Poniendo ahora especial acento en los asuntos que tienen que ver con la prevención, pero también con un desafío, que es la atención a los victimarios, a los acusados, a los culpables. Porque si la Iglesia tiene una entraña, es acoger y ofrecer la misericordia, que no anula la responsabilidad culpable, que no anula el cumplimiento de la justicia y lo que la justicia exija. Pero igual que decimos para cualquier persona que está en instituciones penitenciarias, que merece ser acogida y que merece ser ayudada para que se reintegre a la vida social, también esto lo pensamos para estas personas condenadas como causantes de este dolor tan grande", ha defendido Argüello.

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista publicada este martes por la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el marco de una serie de videopodcast con entrevistas a los obispos que han sido presidentes de la CEE, con motivo de los 60 años de esta institución.

Argüello ha destacado que la forma de abordar el problema de los abusos ha cambiado "de manera radical" pues antes "se veían como asuntos que era mejor arreglarlos en casa".

Ahora, según ha señalado, la Iglesia cuenta con oficinas de atención a víctimas en las 70 diócesis españolas y en congregaciones religiosas y con un plan integral para abordar casos ya prescritos o en los que los acusados han fallecido.

Además, ha remarcado que ante la "falta de confianza" de "algunas asociaciones", firmaron un acuerdo con el Ministerio de Justicia para reparar a las víctimas a través del Defensor del Pueblo.

En todo caso, el presidente de la CEE ha reclamado también cauces de reparación en otros ámbitos donde "estas situaciones de abusos desgraciadamente siguen creciendo" como el "familiar, educativo, deportivo", lamentando que "desde el punto de vista de la repercusión político-institucional, solo se ha mirado a la Iglesia".

"En ese sentido lo entiendo, que hay un foco especialmente puesto en la Iglesia, pero ante la realidad que vemos en el contacto diario con familias, con centros educativos, y viendo que estas situaciones de abusos crecen, incluidos menores que abusan de menores, que hay una problemática social grave que nos haría plantear tantas cosas, desde el uso de la pornografía hasta la educación afectivo-sexual", ha apuntado.

Por otro lado, el presidente de la CEE ha asegurado que el "gran desafío" actual de la Iglesia española es el de "hacer nuevos cristianos" a través del anuncio "gratuito, sencillo y decidido" del Evangelio y de la iniciación cristiana, al tiempo que ofrecer esperanza a "una sociedad que vive las secuelas del elogio del individualismo".

Al analizar el papel de la Iglesia ante retos sociales como la migración, la vivienda, la natalidad y la defensa de la vida, la educación o la pobreza, el prelado reivindica la actualidad de la Doctrina Social de la Iglesia y afirma que "sigue siendo una asignatura pendiente". Asimismo, explica que "la verdadera aplicación" de la Doctrina Social de la Iglesia interpela especialmente a los laicos y los pastores.

En concreto, sobre los laicos que conforman la vida pública, ha remarcado que "están llamados a vivir la caridad política" y ha advertido contra las formas de clericalismo, advirtiendo de que cuando la voz de los laicos es débil, existe el riesgo de un exceso de presencia por parte de los obispos en cuestiones que no son propias.

En este sentido, ha apuntado que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce que el laicado tenga visiones distintas y legítimas sobre "la articulación del bien común" siempre con "una línea roja: la dignidad de la vida humana". "Dignidad humana y bien común son los dos grandes principios de la Doctrina Social", ha subrayado el presidente de la CEE.