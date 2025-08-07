Argüello pide responder al llamamiento del Papa a "intensificar" la oración y las actitudes en favor de la paz

Archivo - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, durante una entrevista con Europa Press, en la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 3 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, ha dirigido una carta a los obispos de España para responder al llamamiento del papa León XIV a "intensificar" la oración y las actitudes en favor de la paz, en referencia a las situaciones actuales en "Gaza, Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Haití o en tantos otros lugares del mundo".

La misiva pide "no permanecer indiferentes" ante el "prolongado sufrimiento que provocan los guerras y conflictos armados en tantas latitudes". "Urge una alianza de creyentes en favor del evangelio de la vida y la cultura de la paz. Una alianza que invite a la conversión personal y relacional para hacer de cada creyente y comunidad católica un signo e instrumento de la paz de Dios", reza el escrito.

"Desde la CEE, en sintonía con iniciativas similares en otras Conferencias Episcopales, queremos responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz. Por eso, además de otras posibles iniciativas, invitamos a intensificar en las celebraciones litúrgicas de cada día la oración por la paz", ha subrayado la carta.