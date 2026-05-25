Argüello sostiene que la encíclica del Papa "valora las posibilidades" de la IA, pero también advierte de sus peligros

Archivo - El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en una imagen de archivo - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha explicado que 'Magnifica Humanitas', la primera encíclia del Papa, León XIV, presentada este lunes por la mañana por el Pontífice, "valora las posibilidades de la inteligencia artificial", pero "pone de manifiesto que puede ser un instrumento al servicio de la cultura del poder".

En una entrevista en el programa 'Mediodía en RNE', recogida por Europa Press, Argüello ha detallado que el Papa identifica riesgos en la inteligencia artificial como "las nuevas esclavitudes", el impacto que tiene en la ecología por el consumo de agua que precisa realizar una consulta o "el uso en la guerra".

"No podía ser de otra manera en el tiempo que le está tocando vivir su Ministerio. Le preocupan especialmente las realidades de la guerra, tantas veces ya dirigidas por instrumentos en los que la inteligencia y los robots se mezclan", ha defendido Argüello, quien ha detallado que el documento del Papa reflexiona "sobre una fraternidad que está puesta en riesgo por esta normalización de la lógica del más fuerte".

VISITA DEL PAPA A ESPAÑA

En cuanto a la visita de León XIV a España, entre el 6 y 9 de junio, Argüello ha afirmado que "es muy probable que León XIV se haga eco de esta encíclica" en su visita a Madrid, Cataluña y Canarias y que la utilice para hacer una llamada "a la responsabilidad y a la ética" y a "desarmar la inteligencia artificial y edificar la civilización del amor desde la justicia y la fraternidad entre los pueblos".

Por otro lado, Argüello ha defendido que la Conferencia Episcopal "desea" que el encuentro entre el Papa y las víctimas de abusos de la iglesia se produzca durante la visita del Pontífice a España, pero que no tiene "noticia exacta de cómo puede ser" ese encuentro.