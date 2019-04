Asociaciones de familia achacan al "individualismo" y a la falta de "ayudas" el retraso de la edad para tener hijos

Publicado 09/04/2019 17:37:58 CET

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de familia han calificado de "pésimos" los datos publicados este martes 9 de abril por el INE, que revelan un retraso en la edad para tener hijos, y lo achacan al "individualismo imperante" y al hecho de que España esté "a la cola en ayudas en políticas sociales y de familia".

"Las causas de esto no solo son las materiales donde hay todavía mucho que avanzar sino también más profundas, motivos culturales, sociales, muy relacionados con el individualismo y el relativismo imperantes. Es necesario abandonar las ideologías y las siglas de los partidos y apostar por medidas concretas", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez.

A su juicio, los datos del INE "evidencian una vez más los síntomas del invierno demográfico en España". Además, ha destacado el dato según el cual las mujeres retrasan la edad para tener el primer hijo hasta más de cinco años después de lo deseado y ha recordado, citando otros datos del INE, que tres de cada cuatro mujeres en España querrían tener dos hijos o más.

Para acortar esta distancia entre la tasa de fecundidad en España (1,31 hijos por mujer) y la deseada (dos o más hijos), el Foro de la Familia propone "un gran Pacto de Estado por la maternidad que apoye a las mujeres embarazadas y aumente la natalidad".

También pide a los partidos políticos "una Ley Integral de Familia al margen de ideologías donde se recojan medidas de verdad de apoyo, defensa y promoción de las familias y de los matrimonios" porque, según ha puntualizado, "para aumentar la natalidad, indispensablemente, hay que pasar por la familia".

Por su parte, The Family Watch ha calificado de "pésima en todos los sentidos" la noticia del retraso en la edad para tener hijos, aunque ha precisado que no les "sorprende" porque consideran que "en España no existe una valoración social y política de la familia".

"Estamos a la cola en ayudas en políticas sociales y de familia, lo que no favorece a los jóvenes plantearse formar una familia. Junto a esto se tiende a vivir en una sociedad que fomenta más el éxito personal, olvidando la importancia del éxito familiar que redunda en el personal", señalan.

Por ello, piden una valoración de las familias desde los estamentos públicos y sociales, "para que el esfuerzo, el tiempo, y por qué no decirlo, el dinero, de quienes apuestan por formar una familia, se vea recompensado".

En concreto, proponen medidas que apoyen a la conciliación y corresponsabilidad para ayudar al aumento de la natalidad, además de medidas que ayuden a los jóvenes a acceder a "un mercado laboral mucho más seguro, estable, flexible y que pueda ser compatible, con la vida personal y familiar".