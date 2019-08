Asociaciones de familias que recurren a la gestación subrogada temen por la "estigmatización social" de sus hijos

Publicado 13/08/2019 19:12:07 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de familias que han recurrido y defienden la gestación subrogada han lamentado la "demonización" que generan actuaciones como la del Ministerio de Justicia, que ha pedido una investigación a la Fiscalía sobre las agencias intermediarias de gestación subrogada, y temen por la "estigmatización social" de sus hijos.

La abogada experta en familia, adopciones y gestación subrogada, Ana Miramontes, letrada de varias parejas que han recurrido a esta técnica de reproducción asistida prohibida en España, ha indicado que con este anuncio por parte del Gobierno se "trata de demonizar a las familias" que recurren a la gestación subrogada y temen por la "estigmatización social".

"Con respecto al sentir de las familias, lo que se está consiguiendo es, primero, que sientan que lo que se está tratando es de demonizar a esas familias, al respecto del medio que han elegido para ser padres o madres, y que los verdaderos damnificados perjudicados directos son los niños, por los que temen por la estigmatización social que esta forma de actuación del Ministerio genera", ha afirmado Miramontes en declaraciones a Europa Press.

Además, ha criticado la utilización del término "vientres de alquiler" en el comunicado enviado este lunes 12 de agosto por el Ministerio de Justicia en el que anunciaba que había instado a la Fiscalía a investigar a las agencias intermediarias de gestación subrogada.

"La ley española señala estos procesos con un nombre, nombre que recogen también el Tribunal Supremo en sus sentencias y el Tribunal de DDHH que lo llaman gestación por sustitución o gestación subrogada. No es nada estricto ni elegante por parte del Ministerio de Justicia utilizar la terminología peyorativa que está utilizando", ha subrayado.

Sobre la circunstancia señalada por Justicia acerca de "la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes" y que, "en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas", la abogada pide ir "al caso concreto", que les digan "si efectivamente tienen localizadas entidades o determinadas situaciones en las que hay sospechas de que sea así".

"Si hay actuaciones concretas, tendrán que investigar, no queremos amparar ninguna situación de abuso pero lo que no se puede es dirigir la amenaza, que es a lo que suena, contra la actividad en general porque hay procesos regulares, absolutamente legales, estrictos en forma y respetuosos en la actuación con todas las partes, sobre todo con las mujeres que han decidido voluntaria y generosamente gestar para otros", ha precisado.

Por su parte, el tesorero de Son Nuestros Hijos, Eduardo Chaperón, ha indicado en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, que el anuncio del Gobierno es "una bomba de humo, en un mes de agosto que parece que es preelectoral".

"Nos podría parecer mal si tuviese alguna consecuencia negativa de facto", ha afirmado. Si bien, ha recordado que la legislación española sobre técnicas de reproducción asistida no recoge la prohibición de la gestación subrogada. "Lo que dice es que hay nulidad. Un acto nulo no es un acto prohibido. No hay sanción", ha manifestado el representante de Son Nuestros Hijos, al tiempo que ha destacado que "tampoco prohíbe la intermediación".

"En caso de que el Gobierno de verdad esté interesado en que se defiendan los derechos de las mujeres gestantes, como hacemos desde nuestra asociación, lo que le pedimos es que aborde con serenidad y con sosiego el debate de la gestación subrogada en lugar de crear estas falsas alarmas que no tienen ningún fondo y que lo único que pretenden es calentar la campaña electoral", ha asegurado.