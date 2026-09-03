Asociaciones de padres y madres piden que los ceutíes sean escuchados: "La vuelta al cole no puede considerarse normal"

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha mostrado este jueves su apoyo a FAMPA Ceuta, a sus asociaciones y al conjunto de las familias de la ciudad. Además, ha señalado que entiende la preocupación de las familias y ha pedido que sean escuchados y que participen en las decisiones que afecten al desarrollo del curso escolar, cuyo inicio está previsto para el próximo martes en la ciudad autónoma.

"Ceuta afronta la vuelta a las aulas en unas circunstancias que no pueden considerarse normales. La emergencia vivida en la ciudad ha afectado también a la comunidad educativa y a centros escolares que han tenido que desempeñar funciones extraordinarias durante estas semanas", ha destacado.

La asociación valora las medidas anunciadas por parte del Ministerio de Educación de cara a la vuelta a las aulas para reforzar la seguridad en los centros, sus inmediaciones y las rutas escolares, así como la puesta en marcha de actuaciones de acompañamiento psicosocial. Sin embargo, opina que una situación excepcional requiere también de recursos excepcionales y una respuesta sostenida en el tiempo.

"No basta con garantizar que las puertas de los colegios e institutos puedan abrir el primer día. Hay que asegurar que los centros dispongan durante todo el curso de los medios humanos y materiales necesarios, reforzar los equipos de orientación y apoyo, atender las posibles consecuencias emocionales de lo vivido y mantener una comunicación permanente y transparente con las familias", ha recalcado.