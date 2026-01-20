Asturias y Cantabria defienden ante el Tribunal Supremo sus políticas de gestión del lobo

Lobo. - Europa Press/Contacto/Walter G. Arce Sr.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Asturias y Cantabria han defendido este martes ante el Tribunal Supremo su gestión del lobo. Por un lado, el primero ha rechazado un recurso de casación contra el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2022-2023 y de los métodos de control establecidos en el II Plan de Gestión del Lobo. Por otro, el segundo ha presentado un recurso de casación contra una sentencia que declaró nulas las extracciones de ciertos ejemplares de lobos de municipios cántabros.

En la primera vista, el letrado del Principado de Asturias ha criticado que el recurso pretende dirimir si un "hipotético cupo" de extracción de lobos establecido por la comunidad autónoma incumple una norma --la inclusión del lobo en el LESPRE-- que estaría "tácitamente derogada" tras la entrada en vigor de la Ley de Desperdicio Alimentario el año pasado, según ha defendido durante la vista haciendo referencia a un pronunciamiento de la Audiencia Nacional.

De esta manera, ha defendido "la pérdida de identidad del objeto" del recurso de casación, lo que podría llevar a una inadmisión o desestimación del recurso ya que el Alto Tribunal no se pronunciaría sobre un asunto que ya ha quedado resuelto por un cambio normativo, como a su juicio ocurre en este caso.

Por otro lado, la letrada de ASCEL ha recordado que el lobo fue incluido en el año 2021 en el LESPRE. De acuerdo con la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sólo hay una serie de excepciones por las cuales la Administración General del Estado o la comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias podría autorizar extraer lobos (o cualquier otra especie incluida en el Listado).

Todas estas excepciones dependen de que la extracción del ejemplar no perjudiquen el mantenimiento de un estado favorable de las poblaciones afectadas y si no hubiera otra solución "satisfactoria". A juicio de ASCEL, Asturias establecía un "cupo" de extracción máxima de lobos del "9%" antes de ver si se cumplían los requisitos para justificarlo. "Este cupo es incompatible con la normativa y con la jurisprudencia", ha subrayado.

CRITERIOS PARA EXTRAER LOBOS QUE "DESBORDAN" LA LEY DE PATRIMONIO

En la segunda vista, el letrado del Gobierno de Cantabria ha resaltado que no busca reabrir el debate de si el lobo está en estado de conservación favorable, sino los criterios de aplicación de la legislación para extraer lobos. Desde su punto de vista, los criteros recogidos en la sentencia contra la que presenta el recurso de casación "desborda el ámbito normativo" de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y aplican de manera "inadecuada" las exigencias comunitarias.

Por su parte, la letrada de Ecologistas en Acción Cantabria ha pedido la íntegra confirmación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Desde su punto de vista, el Gobierno de Cantabria quiere "desnaturalizar" el régimen de protección del lobo y ha recalcado que la sentencia "no exige exhaustividad" a la comunidad autónoma, sino que "constata" la "insuficiencia" de pruebas que justifiquen las extracciones.

Durante la vista han comparecido el letrado del Gobierno de Cantabria, la de Ecologistas en Acción-Cantabria --que ha defendido la sentencia-- y la de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), organización que defiende otras sentencias similares.

Según ha señalado ASCEL en declaraciones a Europa Press, el TSJC ha desetimado seis sentencias que autorizaban la extracción de determinados ejemplares de lobos en la comunidad autónoma. De ellas, tres eran 'previas' y otras tres autorizaban finalmente a extraer ciertos lobos.

Fuentes del Tribunal Supremo han indicado en declaraciones a Europa Press que a partir de lo escuchado en la vista el Alto Tribunal fijará criterio para el resto de recursos de casación similares que tengan pendientes.