Atresmedia cierra el primer trimestre de 2026 con unos ingresos netos de 237,3 millones y un Ebitda de 38 millones

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en la fachada del edificio de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) a 10 de febrero de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia ha obtenido en el primer trimestre de 2026 unos ingresos netos de 237,3 millones de euros, frente a los 243,2 millones del mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado los 38 millones de euros en comparación con los 43,1 millones de euros del primer trimestre de 2025.

El resultado neto de explotación (Ebit) de enero a marzo de 2026 alcanzó los 33,7 millones frente a los 38,7 del mismo periodo del año anterior. Además, el beneficio se ha situado en 23,8 millones de euros en comparación con los 28,6 del primer trimestre de 2025.

Respecto a la posición financiera neta del grupo es positiva por 97,1 millones de euros, mejorando en 39 millones respecto de diciembre de 2025.

En materia de inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, Atresmedia ha destacado que creció un 2% respecto al primer trimestre de 2025.

Por su parte, el negocio Audiovisual obtuvo unos ingresos netos de 220,1 millones de euros frente a los 226,4 millones del primer trimestre de 2025. Asimismo, los ingresos netos de publicidad en contenido audiovisual en el periodo ascendieron a 180,8 millones de euros.

Estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el Grupo (televisión lineal, televisión conectada, Atresplayer, canales digitales, 'influencers' marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros).

Atresmedia ha apuntado que los ingresos de producción y distribución de contenidos que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD Atresplayer y el negocio del Cine, alcanzaron los 21,5 millones de euros frente a los 28,6 millones de euros del año anterior.

"Esta diferencia se explica especialmente por una distinta estacionalidad en los contratos de venta de contenidos, estimando que la evolución será positiva en el total año", ha expresado la compañía.

En cuanto a los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox se situaron en los 17,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 54% respecto a los 11,6 millones obtenidos en 2025.

"Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos del Grupo", ha subrayado el grupo de comunicación.

En el caso del negocio Radio, ha indicado que en el primer trimestre de 2026 obtuvo unos ingresos netos de 19,8 millones de euros, frente a los 19,5 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 1,1%.

Atresmedia estima que el mercado publicitario total crecerá en torno al 2%. "En el caso de la televisión y la radio, nuestros principales soportes publicitarios, esperamos que la evolución de nuestra inversión se mantenga alineada con la del mercado durante el resto del año", ha señalado.

Finalmente, en cuanto a la posición financiera, mantiene la previsión comunicada con los resultados de 2025, es decir, una deuda neta en torno a los 25 millones de euros.

"Esta cifra incorpora tanto el impacto de la adquisición de Clear Channel como el cobro pendiente de la Agencia Tributaria (AEAT), y se sitúa en niveles plenamente compatibles con una estructura financiera sólida y flexible", ha concluido.