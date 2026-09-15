Atresmedia completa la venta de su participación en Fever Labs

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en la entrada al edificio de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia ha completado la venta de la totalidad de la participación que hasta ahora mantenía en la plataforma Fever Labs, Inc. (Fever) que era superior al 5%, según ha informado este martes el conglomerado de medios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, el importe total de esta operación asciende a un montante aproximado en euros de 227 millones, generando un resultado positivo neto de impuestos de 205 millones de euros aproximadamente.

La inversión de Atresmedia en Fever, gestionada por el área de negocio de Atresmedia Diversificación, comenzó en 2015, a través de una operación de media for equity en su filial española, incorporándose posteriormente, en 2018, al capital de Fever Labs, Inc.

Desde entonces, según ha puesto de relieve Atresmedia, Fever ha experimentado "un crecimiento muy significativo de su actividad y una importante expansión internacional, consolidándose como una de las principales plataformas tecnológicas globales en el ámbito de las experiencias de ocio y entretenimiento".

Para el grupo liderado por Javier Bardají, esta operación culmina un proceso de inversión que ha generado "una significativa creación de valor" para Atresmedia y se enmarca en la política de gestión activa de su cartera de participaciones.

Sumando a esta operación las desinversiones realizadas en Fever en 2023 y 2024, Atresmedia ha obtenido unos ingresos totales de 296 millones de euros generando un beneficio después de impuestos de 264 millones de euros, aproximadamente.

Fuentes del sector consultas por Europa Press han indicado que el comprador de la participación de Atresmedia es Vitruvian Partners, un inversor global que está especializado en compañías en crecimiento y gestiona más de 23.000 millones de dólares. Entre las compañías que ha respaldado destacan Medison Pharma, Just Eat, Arrive, Skyscanner y Wise.

Por otro lado, las mismas fuentes han destacado que Atresmedia ha tenido un papel "muy relevante" en Fever, siendo uno de los principales inversores en sus comienzos, y con presencia en el Consejo de Administración de la misma de 2018. Ha estado representada por el director general de Atresmedia Diversificación, Javier Nuche, quien ha gestionado la inversión en la startup.

Además, ambas compañías han colaborado en diferentes proyectos, como el Escape Room de 'La Casa de Pape'l en 2018, experiencia que contó con más de 70.000 visitantes y que ayudó a Fever a abrir las puertas de Netflix y otros estudios de Estados Unidos.

Las fuentes consultadas han señalado que con esta operación Atresmedia "logra situarse entre los fondos de capital riesgo más exitosos y rentables de España", generando más de 335 millones de euros de ingresos por exits (DPI), lo que supone multiplicar su inversión por 3,4x y alcanzar una rentabilidad anual de más del 26%.