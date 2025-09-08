Atresmedia compra la filial española de la compañía de publicidad exterior Clear Channel por 115 millones de euros

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Atresmedia ha comprado la filial española de la compañía de publicidad exterior Clear Channel por 115 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una operación que queda supeditada a las condiciones que establezca la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Así, Atresmedia señala que con esta operación amplía su presencia al ámbito de la publicidad exterior, integrando a "uno de los operadores con mayor relevancia y experiencia en el sector".

"La incorporación de Clear Channel supone asimismo una oportunidad estratégica de crecimiento en el terreno digital, al aprovechar el proceso de transformación tecnológica del medio exterior y su capacidad de generar nuevas soluciones innovadoras para anunciantes y clientes", señala la compañía, que espera obtener las autorizaciones para esta adquisición en los próximos meses.

La filial española de Clear Channel tiene una facturación anual de unos 100 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 100 millones.

Está presente en todo el territorio nacional, con especial implantación en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Cuenta con 39.000 soportes de publicidad exterior en toda España, de los que un 40% están digitalizados.

El sector de la publicidad exterior en España ha experimentado un crecimiento del 14% en el periodo 2021-2024 y la cuota de mercado ha subido dos puntos, del 4 al 7 por ciento, según datos del sector facilitados a Europa Press.

Esta adquisición se une a la compra mayoritaria el pasado mes de julio de Last Lap, dedicada al ámbito de los eventos y el marketing experiencial en España.