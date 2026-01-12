Atresmedia ficha a Marc Giró, que estrenará su primer programa en laSexta - ATRESMEDIA

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia ha fichado al presentador, periodista y escritor Marc Giró, quien estrenará su primer proyecto en laSexta este 2026, según ha informado este lunes el grupo de comunicación.

"Giró es actualmente una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector, gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional", ha destacado Atresmedia.

Marc Giró (Barcelona, 1974) es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo. Giró ha trabajado en diversos espacios de televisión y radio, como 'Late Xou' (RTVE) o 'Està Passant' (TV3).

En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento. También trabaja en medios como RAC1 y ha escrito en publicaciones como 'Marie Claire' o el 'Diari Ara'. En el pasado, también ha colaborado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de 'Zapeando', 'Espejo Público' o presentando las precampanadas de 'Feliz Año Neox'.

Ha recibido reconocimientos como el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el Premio Ondas (2023), ha puntado Atresmedia.

Giró formará parte del plantel de presentadores y comunicadores de Atresmedia, entre los que destaca, El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros.