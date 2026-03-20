Atresmedia propondrá en su junta del 22 de abril el reparto de un dividendo extraordinario de 0,21 euros por acción

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Atresmedia ha convocado la junta general de accionistas para el próximo día 22 de abril, en la que propondrá el reparto de un dividendo extraordinario, con cargo a reservas de libre disposición por un importe máximo de 47,287 millones de euros, una vez atribuidos los derechos económicos de las acciones propias, de 0,21 euros brutos por acción, que se hará efectivo el 17 de junio de 2026.

Según ha informado este viernes el grupo audiovisual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se propondrá a los accionistas aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2025, teniendo en cuenta que los resultados netos, después de realizar la provisión para el impuesto de sociedades correspondiente a este ejercicio, fueron de 44,825 millones de euros de beneficio.

Así, se propondrá distribuir 40,532 millones de euros correspondientes al dividendo a cuenta de 0,18 euros brutos por acción pagados el pasado 17 de diciembre de 2025, por acuerdo del Consejo de Administración; y los restantes 4,293 millones de euros se asignarán a reservas voluntarias.

Entre las principales propuestas que el Consejo de Administración someterá a votación se encuentra también la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales, así como de sus cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes a 2025.

La aprobación del estado de información no financiera e información de sostenibilidad a 31 de diciembre de 2025, la gestión del Consejo de Administración y el nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas externo para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 son otras propuestas que se votarán.

También se planteará la reelección de Carlos Fernández Sanchiz como consejero dominical y el nombramiento de Clément Schwebig como consejero dominical, así como la aprobación del Plan de retribución variable a largo plazo para consejeros ejecutivos y directivos 2027-2029 y la Política de remuneraciones de los consejeros para el mismo periodo.

Finalmente, propondrá a los accionistas votar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de Atresmedia correspondiente al ejercicio 2025, aprobado por el Consejo de Administración previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.