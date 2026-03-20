Aumenta un 4,5% la población extranjera con residencia en vigor hasta alcanzar los 7,5 millones

Evolución anual del número de personas con certificado de registroo con TIE. - MISSMI

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población extranjera con documentación de residencia en vigor en España alcanzó las 7.500.944 personas a 31 de diciembre de 2025, una cifra que supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior. Así se desprende de los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en el país al finalizar 2025, 3.804.191 disponían de un certificado de registro de ciudadano de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); 3.497.284 residían con una autorización en régimen de extranjería y 199.469 a través de una Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) del Acuerdo de Retirada para las personas de nacionalidad británica y sus familiares.

Según la estadística, hay 4.003.660 personas que poseen un certificado de registro de un país de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio o TIE del Acuerdo de Retirada en vigor, a 31 de diciembre. De ellas, el 13% (523.821) son beneficiarias de una tarjeta de residencia de familiar de nacional de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Las tres nacionalidades más representativas entre las personas con este tipo de certificado son Rumanía (1.136.518), Italia (514.054) y Reino Unido (382.474), representando juntos el 51% del total.

La edad media de la población con certificado de registro o TIE-Acuerdo de Retirada es de 44 años, misma que hace un año y 5 años mayor que hace 10 años.

Respecto a la distribución por sexos, el 51% son hombres frente 49% de mujeres, una distribución que no ha variado en toda la serie histórica (desde 2013).

La última actualización del Observatorio sobre la estadística 'Personas británicas y sus familiares que han solicitado documento de Acuerdo de Retirada' de marzo de este año indica que, desde julio de 2020 hasta diciembre de 2025, más de 280.000 personas británicas y sus familiares han solicitado documentación del Acuerdo de Retirada, de las cuales 250.713 (el 89%) han sido concedidas.

El 51% de las solicitudes concedidas se presentaron en tres provincias: Alicante(63.937; 26%), Málaga (44.179; 18%) y Baleares (18.574; 7%). Los grupos de edad de 65 y más años y de 50 a 64 años son los más numerosos, representando conjuntamente el 64% total.

NACIONALIDADES

Respecto a las nacionalidades, las quince con mayor representación suponen el 78% del total de personas extranjeras con autorización de régimen de extranjería a 31 de diciembre de 2025. En términos globales, el colectivo africano representa el 35%, seguido por un 33% de nacionales de países de América Central y del Sur, un 16% de países asiáticos y un 15% de países europeos no pertenecientes a la UE/AELC.

El colectivo venezolano, que mostraba una desaceleración notable a partir del 31 de diciembre de 2023 --al pasar de una variación anual del 25,7% en esa fecha al 5,8% un año después--, presenta un crecimiento anual "muy notable" a 31 de diciembre de 2025 con un 24,4%, según el Ministerio. En el lado contrario estarían las personas nacionales de Honduras que han experimentado una reducción, del 0,7%, en el último año.

Siete meses después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, el número de personas con una autorización de residencia temporal en vigor por el nuevo motivo de familiar de nacional de España asciende a 42.792, el 56% mujeres y el 8% menores de 16 años.

Respecto a las nacionalidades de procedencia, Colombia, Cuba y Perú son las principales, representando el 25% (10.876), 12% (4.997) y 9% (3.908) del total, respectivamente.

En cuanto a las personas extranjeras con autorización de estancia por estudios, a 31 de diciembre de 2025, 85.690 estudiantes y sus familiares presentaban una autorización de este tipo, lo que supone un aumento del 52% respecto al trimestre anterior y "un comportamiento coherente con la estacionalidad de la serie, que muestra valores mínimos en los meses de septiembre", según el OPI.

Las nacionalidades que presentan un mayor número de personas con este tipo de autorización son la colombiana (11.263), la peruana (7.636), la marroquí (6.737) y la estadounidense (6.623).