Un autobús de Hazte Oír circulará por Madrid el lunes contra la ley trans: "las mujeres no tienen pene"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hazteoir.org presentará el lunes 31 de octubre el autobús #StopLeyTrans que circulará por las calles de Madrid durante las próximas semanas con lemas como "les niñes no existen", "no a la mutilación infantil" o "las mujeres no tienen pene", mostrando así su rechazo a la tramitación de la Ley Trans.

Según explica la organización en un comunicado recogido por Europa Press, la nueva norma que quiere tramitar el Gobierno deja "desprotegidos principalmente a los niños y a las mujeres frente a graves abusos como son la mutilación de sus genitales, la hormonación y la esterilización".

Asimismo, Hazte Oír denuncia que con la llamada Ley Trans una vez que esté en vigor, los menores podrán exigir que se les apliquen "cirugías irreversibles que afectan a sus genitales de por vida. Además, --continúa el texto-- en el proyecto legislativo del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, "no se reconoce el sexo biológico, por lo que cada uno decidirá lo que quiere ser cuando le venga en gana. En el DNI y en toda su actividad como ciudadano", han explicado desde HazteOir.org.

El autobús portará también un código QR que enlaza a la web StopLeyTrans.org, donde se incluye información sobre las consecuencias de esta ley y además se anuncia la manifestación que la plataforma ha organizado para el próximo 11 de noviembre con la participación de médicos, especialistas y "víctimas" de la ideología de género.