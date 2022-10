Más de un centenar de personas claman "vergüenza" ante la sede del PSOE por "bloquear" la ley y anuncian "furia trans"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han participado este viernes en una concentración convocada por la Federación Plataforma Trans delante de la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para clamar "vergüenza" por el "bloqueo" a la Ley Trans y han anunciado el comienzo de una ola de "furia trans" por toda España, para exigir que se apruebe la norma este año 2022.

"Si no hay ley trans, habrá furia trans" o "con Carmen Calvo no estamos a salvo", han sido algunos de los lemas que han gritado los asistentes desde la calle Ferraz, mirando a la fachada del PSOE, edificio del cual no ha salido ningún responsable político durante la hora que ha durado la concentración, desde las 11:00 hasta las 12:10 horas.

Tras una bandera trans en la que se podía leer 'Plataforma por los derechos trans', y rodeada de carteles con mensajes como 'Los derechos se tienen, no se aplazan' o 'La identidad no se elige, la transfobia sí', la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha acusado al PSOE de aliarse con "la ultraderecha" para "bloquear la ley Trans", algo que ha tachado de "vergonzoso".

"Hemos quitado la máscara a un partido que se apoya en la ultraderecha para seguir bloqueando la ley y mientras siga bloqueando la ley, hoy comienza una jornada de furia trans. En todo el país, en los próximos días, veremos concentraciones de protesta ante las sedes del PSOE", ha anunciado.

Además, ha avanzado que, si no se aprueba la ley, acudirán al Tribunal Constitucional. "No va a ser el PP el que os lleve al Constitucional, seremos nosotras, las madres, las personas trans, las que os llevemos al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha asegurado Cambrollé.

También ha exigido la "expulsión inmediata" del partido de la filósofa Amelia Valcárcel y de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; y ha instado a las personas LGTBI que estén en el PSOE, que lo abandonen.