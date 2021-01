Autopistas activa el dispositivo de vialidad invernal en la AP-6, AP-61 y AP-51 para hacer frente a las nevadas

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Autopistas, compañía del Grupo Abertis, ha activado el dispositivo de vialidad invernal en las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 para hacer frente a la alerta por nevadas prevista para los próximos días. El dispositivo se coordina desde el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de San Rafael (Segovia), que monitoriza el tráfico de estas vías las 24 horas del día, los 365 días del año.

Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la COVID-19 , Autopistas recuerda la necesidad de cumplir la normativa y restricciones en el ámbito de movilidad.

Así, Autopistas recomienda a los vehículos pesados planificar los desplazamientos teniendo en cuentas las previsiones meteorológicas y las eventuales restricciones de vehículos pesados que se podrían establecer con motivo de las precipitaciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en Ávila se esperan acumulaciones de nieve que podrán alcanzar cinco centímetros por encima de los 400 metros; en el Sistema Central de diez centímetros en cualquier cota y en la Meseta de dos centímetros, también en cualquier cota.

Ante esta previsión, Autopistas pone en marcha este dispositivo con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y aconseja evitar los desplazamientos mientras dure la alerta del fin de semana. Ante desplazamientos forzosos, recomienda informarse antes de salir del estado de la vía y de la obligatoriedad de llevar cadenas.

Asimismo, Autopistas amplia a partir de este viernes y durante el fin de semana el servicio de atención e información al cliente a 24 horas (902 20 03 20/934 927 827) y pone a disposición de todos los usuarios información del tráfico en tiempo real para que conozcan de primera mano cualquier incidencia que se produzca en la vía.

Toda la información de la autopista se puede consultar también a través de la página web 'www.autopistas.com', canal de Twitter (@infoautopistas) y la App autopistas en ruta. Una vez en la autopista puede consultar la información del estado de la pista en los paneles informativos ubicados a lo largo de la vía.

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN CON NIEVE Y CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

En caso de movilidad forzosa y de encontrar nieve o nieve compacta en la calzada, Autopistas aconseja reducir lentamente la velocidad, evitando frenar bruscamente y dejando libre, en la medida de lo posible, el carril izquierdo para el paso de los vehículos de emergencia.

Si los equipos de vialidad de la compañía están actuando se recomienda, por su propia seguridad y la del resto de los conductores, aminorar la velocidad y no adelantar a las máquinas quitanieves. Si no se puede proseguir el trayecto, intentar no abandonar nunca el vehículo en la calzada.

También pide buscar una zona de detención momentánea o un área de servicio, y avisar al Centro de Operaciones y Seguridad Vial desde un poste SOS o a través del 902 200 320/934 927 827 y también a través de la App 'Autopistas en Ruta'.

Asimismo, la compañía aconseja adecuar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad para asegurar la frenada en caso necesario y recuerda que la nieve reduce la visibilidad, el tiempo de reacción y la adherencia. Es mejor circular por el carril de la derecha y cambiar solo para adelantar a otro vehículo que se desplace a menor velocidad, señalizando esta maniobra con el intermitente.

Por último, asevera que es importante estar siempre atento a las recomendaciones que se emiten desde los distintos canales de comunicación, como por ejemplo los Paneles de Mensajería variable.

Sobre el vehículo, Autopistas recuerda la necesidad de calcular los efectos de las bajas temperaturas sobre sus componentes. En este sentido, detalla que es necesario revisar el funcionamiento de la batería antes de emprender su viaje y comprobar algunos elementos que no suelen utilizarse durante el resto del año, como la calefacción o la luneta térmica. Utilizar anticongelante en el radiador y en el depósito del limpiaparabrisas es otra de las recomendaciones a tener en cuenta.

Desde Autopistas recomiendan usar también neumáticos de invierno, pero si se opta por otra alternativa, llevar siempre cadenas, aunque la previsión de acumulación sea moderada, y asegurarse de saber colocarlas.

Es importante recordar que los neumáticos son el único punto de contacto entre la vía y el vehículo, por ello, su estado y presión, siguiendo las recomendaciones del fabricante, es muy importante. Y, por supuesto, la destreza y experiencia en la conducción con nieve son fundamentales para garantizar la seguridad.