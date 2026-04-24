Autoridades de Protección de Datos de España firman un compromiso para cooperar en la protección los vulnerables

(Foto de ARCHIVO) Teclado de un Ordenador EUROPA PRESS 06/2/2009 - EUROPA PRESS

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Protección de Datos de España han suscrito una declaración institucional en la que, por primera vez, se comprometen a reforzar la cooperación para la protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad en los entornos digitales.

En la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, las autoridades señalan que se promoverán actuaciones dirigidas a la protección de la infancia y adolescencia, así como de otros colectivos especialmente vulnerables como las personas mayores o las víctimas de violencia de género, "prestando una atención específica al ámbito educativo y al uso de sistemas basados en inteligencia artificial, con el fin de prevenir riesgos y garantizar el pleno respeto de sus derechos".

Según ha explicado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el objetivo que se perdigue con este compromiso conjunto es "hacer frente a los retos relacionados con la transformación digital, la creciente economía del dato y el uso intensivo de tecnologías emergentes, incluidas las nuevas formas de tratamiento masivo de información personal".

La 'Declaración institucional sobre el fortalecimiento de la cultura de la privacidad y la protección de datos personales' ha sido suscrita por la AEPD, la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), la Autoridad Vasca de Protección de Datos (AVPD), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) y la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El documento se ha hecho público en el marco de la celebración de la jornada '10º aniversario del RGPD (2016-2026): Una década de retos y desafíos'. Las autoridades parten del reconocimiento al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como referente normativo global para la protección de un derecho fundamental vinculado a la dignidad de la persona, al libre desarrollo de la personalidad y al funcionamiento de una sociedad democrática.

ECONOMÍA DEL DATO LEGÍTIMA Y SOSTENIBLE

Por otro lado, subrayan que la privacidad es también un elemento "clave" para generar confianza en los entornos digitales, "condición necesaria para el desarrollo de una economía del dato legítima y sostenible".

La declaración pública aborda expresamente la cooperación y colaboración entre autoridades para "mejorar la eficiencia y avanzar hacia enfoques comunes orientados a la promoción de una cultura de la privacidad, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía, teniendo en cuenta la creciente complejidad de los tratamientos de datos personales, la aceleración de la innovación tecnológica y su impacto transversal en la sociedad".

En este contexto, la AEPD ha destacdo que uno de los ejes centrales de este compromiso institucional es "el impulso de una cultura de la privacidad, con la promoción activa de la concienciación social y el conocimiento de este derecho".

Además, se prevé intensificar la elaboración y difusión de guías, directrices y herramientas prácticas dirigidas especialmente a organizaciones con recursos limitados, como pymes, micropymes, entidades del tercer sector, pequeños municipios o sectores de especial complejidad.

El texto también reconoce el "papel estratégico" de las personas delegadas de protección de datos y profesionales de la privacidad. "Estas figuras son consideradas esenciales para garantizar la aplicación efectiva del RGPD en las organizaciones, y por ello se comprometen a reforzar su posición impulsando redes de colaboración y espacios de intercambio de conocimiento", sostiene.

ANTICIPACIÓN DE RIESGOS

Según indica la Agencia, la anticipación de riesgos asociados a tecnologías emergentes constituye igualmente una línea de actuación destacada. Así, las autoridades apuestan por "enfoques prospectivos que permitan identificar y analizar de forma temprana los riesgos que estas tecnologías puedan plantear para la privacidad de las personas".

Para ello, se reforzará el intercambio de información y conocimiento técnico entre autoridades, promoviendo la puesta en común del trabajo realizado.

"Con esta declaración, las autoridades de protección de datos reafirman su voluntad de avanzar de forma conjunta hacia un modelo de gobernanza que sitúe la privacidad en el centro del ecosistema digital, consolidando un marco de derechos que responda a los desafíos de una sociedad cada vez más interconectada y tecnológicamente compleja", ha concluido.