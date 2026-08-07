Autorizado un trasvase de 87 hm3 para agosto y septiembre del Tajo al Segura, que mantienen el nivel 1 este mes. - MITECO

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), integrada por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de los organismos de gestión de cada una de las cuencas implicadas, ha autorizado este viernes un trasvase de 60 hectómetros cúbicos (hm3) para agosto y otro de 27 hm3 para septiembre, según ha informado Transición Ecológica.

Así lo ha decidido tras constatar que a día 1 de agosto los embalses de cabecera disponían de un volumen efectivo de 1.312,5 hm3, valor correspondiente con la situación denominada nivel 1, según las reglas de explotación del trasvase. De cara a septiembre, la aplicación semestral de la regla de explotación permite deducir que el sistema entraría en el nivel 2, que previsiblemente se mantendría durante el resto del semestre.

De esta manera, se ha autorizado un trasvase de 60 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a agosto y en aplicación de la normativa vigente. Asimismo, con base en la aplicación semestral de la regla de explotación, se ha aprobado un trasvase de 27 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a septiembre.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha informado de la superficie inundada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y ha solicitado un volumen de 1,1 hm3 para atender los abastecimientos mediante la denominada 'Tubería Manchega' durante el mes de agosto. La solicitud se ha hecho extensiva a septiembre, para el que se ha solicitado un volumen de 0,9 hm3.

A su vez, la Comisión de explotación también ha aprobado durante la reunión de hoy los presupuestos anuales de explotación del Canal del trasvase Tajo-Segura.

Por otro lado, Transición Ecológica ha detallado que durante la reunión la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de los avances en relación con el proyecto de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca).

Según ha explicado, el proyecto está financiado con fondos del Ministerio y ejecutado por la CHT, que en julio comenzó las pruebas de elevación de agua desde la toma principal de Morillejo (GU) a la balsa de la planta potabilizadora.

La puesta en marcha definitiva de dicha actuación requiere además la adaptación a la normativa sectorial del conjunto de líneas eléctricas que dan energía al sistema y el desarrollo de las pruebas para la comprobación del resto de conducciones y equipos.