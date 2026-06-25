Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

-- 08.30 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la dana. Asisten la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Sanidad, Mónica García y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 09.00 horas: Continúa el Pleno en el Congreso, con dictamen de Comisión sobre iniciativa legislativa de la Proposición de Ley Orgánica sobre las terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

-- 09.30 horas: En Madrid, presentación del Informe de Sostenibilidad 2025 de Ilunion, en la Torre Ilunion (C/Albacete, 3).

-- 09.30 horas: En Palos de la Frontera (Huelva), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en la inauguración del foro 'Gobernanza de la migración circular y reintegración socioeconómica: ¿Qué papel para el sector privado?', en el Foro Iberoamericano de La Rábida; a las 10.00 horas, participa en la mesa 'La migración circular entre España y Marruecos, claves para una colaboración duradera'. A las 16.00 horas, con entidades que colaboran con el procedimiento extraordinario de regularización. A las 18.45 horas, interviene en la entrega de diplomas a las mujeres participantes en el 'Programa Wafira II'.

-- 09.30 horas: En Luxemburgo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios antes del Consejo de Medio Ambiente de la UE; a las 15.00 horas, se reúne con el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente irlandés, Darragh O'Brien; a las 16.30 horas, con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; y a las 20.00 horas, con el secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, Jochen Flasbarth.

-- 09.30 horas: En Madrid, segunda jornada de 'DigitalES Summit 2026', con la participación del presidente de DigitalES, Federico Linares; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo; y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros. Real Fábrica de Tapices (C/ Vandergoten, 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del Observatorio sobre Adicciones de Proyecto Hombre España. En la Asociación de la Prensa de Madrid (C/ Juan Bravo, 6).

-- 10.00 horas: En Madrid, nueva edición de #LíderesResponsables de Fundación SERES, con el vicesecretario general de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal. En Estudio de Comunicación (Pº de la Castellana 257, 4ª).

-- 10.30 horas: En Madrid, WWF presenta su informe anual sobre incendios forestales. En las oficinas de WWF (C/Isabel Tintero, 3).

-- 10.30 horas: En Madrid, RTVE presenta sus apuestas para celebrar el Orgullo LGTBIQ+ 2026, bajo el lema '¡Saca tu Orgullo!', de la mano de representantes de asociaciones organizadoras del Orgullo (MADO, COGAM, FELGTBI+) y varios artistas del Benidorm Fest 2026, entre otros. En la sala de Comunicación de Torrespaña (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92).

-- 10.30 horas: En Madrid, la Reina Letizia asiste al acto organizado por la revista 'Ethic' con motivo de su 15º aniversario. Sede de la Fundación Ortega-Marañón (C/ Fortuny, 53).

-- 10.30 horas: En Madrid, CCOO presenta su estudio sobre indicadores de buen gobierno de la empresas del Ibex 35. En la sede del sindicato (Calle Fernández de la Hoz, 12).

-- 11.00 horas: En Madrid, Obras Misionales Pontificias (OMP) presenta en rueda de prensa la Memoria de actividades de la institución. En la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias (C/ Moscatelar, 10).

-- 12.30 horas: En Madrid, CEDRO entrega los premios de la XX edición de Es de libro. En el Museo Arqueológico de Madrid (C/ Serrano, 13).

-- 12.30 horas: El CIS publica el avance de resultados del estudio 'Diversidad sexual', en su web.

-- 16.00 horas o Fin Pleno: Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, con la comparecencia periódica del presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE para la contestación de preguntas. En el Senado.

-- 16.00 horas: La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) valora el resultado de la votación de la Ley sobre las prácticas de conversión que tendrá lugar en el Congreso, con declaraciones de su presidenta, Paula Iglesias. En la plaza de las Cortes de Madrid (frente al Congreso)

-- 16.30 horas: Conversaciones C que organiza la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso. En el Congreso.

-- 16.30 horas: Comisión Mixta sobre Insularidad, con la comparecencia de Manuel Pavón Madueño, director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de las llles Balears, así como debate y votación de proposiciones no de ley. En el Senado.

-- 16.30 horas: En Logroño (La Rioja), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y EAPN La Rioja, celebra los días 25 y 26 de junio el VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. En el Centro de la Cultura del Rioja (C/ Mercaderes, 9) y online.

-- 19.00 horas: En Madrid, acto de presentación en Madrid del vigésimo Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias, con la presencia de Oscar Camps, Daniel Guzmán o Alberto Ammann. Sede del Gobierno del Principado de Asturias en Madrid (Glorieta de Ruiz Jiménez, acceso esquina con C/ Santa Cruz de Marcenado, 2).

-- 20.00 horas: En Mislata (Valencia), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura el acto de inauguración del espacio expositivo La Casa Taller-Fundació Miquel Navarro.