Axel Springer lanzará un 'play book' en España de su digital 'Político' a partir de septiembre

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo alemán de medios Axel Springer lanzará un 'play book' en España de su digital 'Político' a partir del mes de septiembre. El digital cuenta ya con ediciones en Bruselas, Reino Unido, París y el siguiente lanzamiento será en Madrid.

Así lo ha explicado Jamil Anderlini, director regional para Europa de 'Político', en un desayuno informativo, quien ha indicado que el objetivo del medio es "promover una mayor comprensión de lo que sucede en España". Asimismo, ha justificado la decisión de abrir en España por ser "una economía muy dinámica y apasionante que crece mucho más rápido que el resto de países".

En su opinión y desde el punto de vista periodístico, la política española "es increíble, superapasionante, aunque a veces un poco extrema". También ha admitido la "polarización" de los medios de comunicación y en este sentido ha ensalzado el hecho de que 'Político' no tengo una enfoque ideológico.

"Por la propia naturaleza de lo que hacemos, vamos a promover una mayor comprensión de lo que sucede aquí en España, en esta publicación ni siquiera tenemos una línea editorial, no tenemos una página con una editorial, no hay un comentario sobre la política del día", ha argumentado Anderlini.

Según ha incidido, "la publicación es totalmente no sectaria a nivel institucional, totalmente objetiva, totalmente no sesgada y con esto se quiere aportar mayor transparencia y mayor rigor".

En cuanto al modelo de financiación del medio, ha explicado que 'Político' está centrado en suscripciones porque trata de ser "un servicio de alto valor para grandes empresas y para consumidores institucionales".

"No intentamos escribir para mi madre o para mi prima de Nueva Zelanda o California, no intentamos alcanzar a millones y millones de personas, es una herramienta esencial para quien trabaje en el mundo de la política en aquellos lugares en los que se opera", ha defendido.

Anderlini se ha referido también a la plantilla de 'Político' en España y ha asegurado que el modelo es "contratar periodistas expertos que ya están familiarizados y comprenden los mercados en los que operan". Y ha puesto como ejemplo las redacciones de otras capitales como las de Londres donde "todos los que trabajan allí son británicos y todos son superconocederos de la política británica, al igual que en Berlín donde todos los periodistas son nativos alemanes, oriundus incluso de la ciudad de la que cubren informaciones, como sucede en París" o Australia, cuyo lanzamiento se anunció recidentemente.

Respecto a Madrid, ha adelantado que "se contratarán a personas que conozcan este lugar mejor que nadie", pero ha garantizado que "se les va a equipar con la potencia que da una red de periodistas fantásticos en todo el mundo para que puedan contar la historia de España o la historia política europea a través de la lente española".