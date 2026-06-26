Ayuda a la Iglesia Necesitada destina 100.000 euros de ayuda a la iglesia venezolana tras los terremotos

Personas en la calle en Caracas, rezando juntas en torno a una imagen de la Virgen y junto a un puesto de ayuda de la Iglesia católica. - AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha aprobado un fondo de 100.000 euros de ayuda inmediata para la Iglesia en Venezuela, como primera respuesta a la catástrofe provocada por los dos terremotos del pasado 24 de junio, con el objetivo de apoyar la labor de sacerdotes y religiosas que están acompañando a los damnificados.

ACN ha asegurado que de esta forma desea respaldar "la labor de los sacerdotes y religiosas de las diócesis afectadas que, pese a haber sufrido graves daños, están acompañando a los damnificados, acogiendo a familias y sosteniendo espiritualmente a comunidades golpeadas por el miedo, el duelo y la incertidumbre".

El responsable de proyectos de ACN para Venezuela, Luis Vildoso, ha destacado que "la Iglesia en Venezuela tiene experiencia porque el país ya lleva sufriendo muchos años". "Ella permanece con su gente. Consuela a quienes lloran, acompaña a familias que buscan a sus seres queridos y abre sus puertas a todos los que necesitan refugio", ha expresado.

Entre los testimonios recibidos por ACN destaca el del padre Ignatio Caleya, de la diócesis de Petare, quien celebraba la misa en la festividad de San Juan cuando ocurrió el terremoto.

Tras la evacuación de emergencia, el sacerdote continuó "celebrando la misa al aire libre" momento en el que "residentes que habían huido de bloques de apartamentos cercanos se unieron a la celebración, al igual que pacientes y personal evacuados de un hospital vecino".

ACN ha indicado que "mantiene un contacto continuo con la Iglesia venezolana y se prepara para apoyar tanto la asistencia de emergencia como la reconstrucción de la infraestructura eclesiástica dañada", con el objetivo de que "las comunidades locales puedan seguir recibiendo apoyo espiritual, pastoral y humanitario en los próximos meses".