Ayuda a la Iglesia Necesitada pide a la ONU un tribunal que juzgue los actos de violencia basados en la religión

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha pedido a la ONU la creación de Tribunal internacional que se ocupe los actos de violencia basados en la religión cometidos por grupos terroristas como Estado Islámico, Boko Haram o Al-Shabaab, coincidiendo con la celebración este jueves 22 de agosto del primer Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias, establecido por la ONU.

"Las Naciones Unidas deben trabajar para crear un Tribunal internacional que se ocupe de la cuestión de la impunidad de los actos de violencia basados en la religión cometidos por grupos como Boko Haram, Al-Shabaab o el Estado Islámico", subraya Ayuda a la Iglesia Necesitada en un comunicado con motivo de la conmemoración.

Para la fundación pontificia, el establecimiento de un día para conmemorar a las Víctimas de actos de violencia basados en la religión es "un paso importante para que en el futuro se escuche más la voz de los cristianos perseguidos". "Estamos muy satisfechos. Lo esperábamos desde hacía mucho tiempo", ha señalado el presidente ejecutivo internacional de ACN, Thomas Heine-Geldern.

El pasado mes de mayo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la correspondiente resolución, a propuesta de Polonia y con el apoyo de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán. Una de las principales impulsoras ha sido la abogada y escritora Ewelina Ochab, especialista en la situación de las minorías religiosas en Oriente Medio.

Ochab ha reconocido que "fue un proceso largo con muchos participantes", pero ha asegurado que ACN ha sido una de sus "inspiraciones". Según datos del Informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por CAN, el 61% de la población mundial vive en países donde no hay libertad religiosa, donde se discrimina y persigue a causa de la religión.

Ewelina Ochab ha afirmado que el reconocimiento de este día internacional tiene el objetivo de "recordar a las víctimas y supervivientes de la persecución religiosa". "Tener una fecha señalada es importante para no olvidar nuestros compromisos, pero no es una meta en sí misma, sino el inicio de una larga campaña para prevenir que no haya más víctimas en el futuro", ha subrayado.

El presidente ejecutivo internacional de ACN, Thomas Heine-Geldern, ha precisado que "si bien todas las comunidades religiosas sufren regularmente agresiones, los informes internacionales sobre la libertad religiosa confirman desafortunadamente que los cristianos son los más perseguidos".

En los últimos cinco años, en Irak y en Siria el Daesh atacó a cristianos y otros grupos religiosos; y en Myanmar, la minoría musulmana de los rohingyas sufrió lo que fue calificado por la ONU como "intento genocida". Además, desde ACN recuerdan que se están produciendo "atrocidades sistemáticamente organizadas", de las que especialmente son víctimas los cristianos en África.

En este contexto, Thomas Heine-Geldern cree que el 22 de agosto no puede ser un fin en sí mismo, sino que "debe iniciar un proceso que lleve a las comunidad internacional a un plan de acción coordinado para poner fin a la persecución religiosa y prevenirla en el futuro". "En realidad, es deber de las Naciones Unidas, de los gobiernos y los actores políticos hacer cumplir el derecho humano a la libertad religiosa. A este día simbólico ahora le deben seguir acciones concretas", ha indicado.

Durante el año pasado, ACN financió más de 5.000 proyectos, en 139 países de todo el mundo, con más de 100 millones de euros para ayudar a los cristianos necesitados y perseguidos por su fe.