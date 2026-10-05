La bajada de la tasa máxima de alcohol al volante, en el aire tras el adelanto electoral

Archivo - Un agente durante un control de la Guardia Civil. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La proposición de ley del Grupo Socialista relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción queda en el aire tras la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, poniendo fin a una legislatura que ha logrado avances en materia de protección a los usuarios más vulnerables de la vía.

La ley socialista obtuvo el aval del Congreso para su tramitación el pasado 29 de septiembre. La norma proponía la modificación del artículo 76 de la ley de Tráfico introduciendo como infracción grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre".

También se establecía como infracción muy grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre, o con presencia en el organismo de drogas", modificando el artículo 77. Para dichas infracciones, se fijaban sanciones con multa de 1.000 euros.

De haber prosperado, la escala de pérdida de puntos quedaba fijada en dos puntos para quienes condujeran con una tasa superior a 0,1 y hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado; cuatro puntos para tasas superiores a 0,25 y hasta 0,5 miligramos; y seis puntos cuando se supere el límite de 0,5 miligramos.

Con el adelanto de las elecciones anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la norma queda ahora en el aire. La propuesta fue apoyada con 173 votos a favor frente a 168 en contra del PP, Vox y UPN y la abstención del PNV.

En cambio, el Gobierno sí ha sacado adelante en esta legislatura la reforma del Reglamento de Circulación para reforzar la protección de los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Entre las nuevas obligaciones, en vigor desde el pasado 1 de octubre, destacan la obligación a los usuarios de patinetes eléctricos a llevar casco de protección en todo momento, fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y refuerza las normas de seguridad para los ciclistas, con nuevas exigencias para los conductores al adelantarlos.