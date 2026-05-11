Barcones prevé los últimos desembarcos entre las 17 y 18,30 horas y el barco zarpará a las 19 horas

Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla suben a los autocares de la UME, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, prevé que los últimos desembarcos del buque afectado por el brote de hantavirus, MV Hondius, se produzcan entre las 17 y las 18,30 horas de este lunes y el buque zarpe a las 19 horas.

Así lo ha explicado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en la que ha informado sobre la operación de repostaje del barco que se ha iniciado a las 8 horas de este lunes y que se prolongará entre cuatro y cinco horas.

A continuación, se procederá al avituallamiento de la embarcación "con el objetivo de que cuando lleguen los últimos aviones previstos procedentes de Australia y Países Bajos, se pueda dar la salida del buque y finalizar la parte que el Gobierno de España realiza en esta misión internacional en la que participan 23 países".

Barcones ha explicado que el objetivo es cumplir con el compromiso adquirido con el Gobierno de Canarias de que la operación se realice en 36 horas. "Y hoy a las 19 horas el barco zarpará", ha argumentado la secretaria general de Protección Civil.

Asimismo, ha retierado que la desinfección del buque "no se va a producir en España". "El Gobierno de Países Bajos y el armador asumieron que, tanto la limpieza como la desinfección del barco como sacar y evacuar a la persona tristemente fallecida, no se iba a producir en España y no se va a producir en España", ha argumentado. Lo que no ha concretado es en el puerto de atraque del buque cuando llegue a Países Bajos.

La máxima responsable de Protección Civil también se ha referido al fallecimiento de un agente de la Guardia Civil de 63 años que participaba en labores administrativas en el operativo cuya muerte se ha producido "por causas naturales" y ha aprovechado para transmitir sus condolencias a la familia.