Bares y terrazas, refugio para muchas personas durante gran parte del día

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bares y terrazas han sido enclaves en los que se han refugiado los ciudadanos durante gran parte del día de ayer marcado por el apagón que ha afectado a toda la Península.

Por ejemplo, varios bares de la zona de Plaza de Castilla se han mantenido abiertos durante buena parte del día, con clientes debatiendo en las terrazas sobre el apagón eléctrico a pesar de que el servicio se ha limitado a bebidas, comida fría y aperitivos como patatas fritas, según ha comprobado Europa Press.

Varios negocios de la zona también han tratado de dar servicio, pero hacia la hora de comer ya había unos cuantos que se han visto obligados a limitarse a esperar a que alguien viniese a cerrar el establecimiento --el servicio de mantenimiento o el propio dueño.

Así, un trabajador de La Tía Feli - Chamartín ha explicado a Europa Press que en el restaurante ha tocado "volver a la antigua, escribiéndolo todo". En este caso, sólo han podido dar bebidas. Igual han hecho en el Volapié (bebidas y patatas fritas, concretamente), ya que, según un trabajador del establecimiento, la cocina se les ha "parado".

De manera similar, los trabajadores del Viga Mars han servido "lo que estaba frío". Salmorejo, por ejemplo, como ha podido ver Europa Press. El trabajador de este restaurante ha sido el más enfático con las posibles consecuencias de la falta de electricidad: "Los congeladores hasta la bandera, a ver quién arregla eso", ha incidido.

Por el contrario, trabajadores del Café de París, L'Entrecote, han explicado en declaraciones a Europa Press hacia las 14:30 que no han podido atender a los clientes ya que dependen de las parrillas y las freidoras-- que funcionan con electricidad. Una trabajadora de El Horreo Asturiano ha indicado a Europa Press que tampoco lo han podido hacer, en su caso ante la imposibilidad de acceder a las cajas. "Vienen clientes que no tienen dinero, sólo tarjeta. No les vamos a dar la comida gratis", ha indicado.

La falta de servicio no ha implicado una falta de clientes. Tal y como ha podido comprobar*Europa Press cerca de las 15:00, todos los establecimientos que han podido abrir tenían clientela. Así, uno de los del Volapié ha protestado por "la mierda de sociedad que tenemos" dependiente del móvil. Además, un grupo de compañeros de trabajo se han reunido en el Rast y otro ha hecho lo propio en el Viga Mars debido a que no podían trabajar y en sus respectivos empleos les han mandado a casa.

Los del Viga Mars además han aprovechado para ver si el establecimiento les podía dar algo de comida --ya que en la oficina no podía calentar el 'tupper'-- y además han aprovechado para escuchar la radio, según han relatado a Europa Press.

ALGUNOS COMERCIOS NO PARAN, PERO SÓLO ADMITEN EFECTIVO

En el Nail's Factory al que ha podido acudir Europa Press han atendido a varias personas-- en este caso, a la luz del móvil. También han tenido clientes en Verdecora, Boutique de flor, donde han comprado margaritas y un girasol, tal y como ha explicado hacia las 16:00 a Europa Press la encargada de la tienda, Ángeles.

Ella sabe que su negocio no es de los más afectados tanto por el hecho de que la cámara que utiliza para las flores seguía fría a la hora a la que ha hablado con Europa Press como porque el apagón ha tenido lugar antes de que viniesen los pedidos del Día de la Madre, que tendrá lugar este domingo.

"Menos más que no han venido los pedidos fuertes por el Día de la Madre, que vienen mañana y pasado, si eso", ha indicado.

En el otro extremo de la balanza, distintos negocios de la zona de Plaza de Castilla se han visto en una suerte de 'impasse' en el que los trabajadores no podían contactar con sus jefes, pero tampoco podían cerrar ya que los mecanismos para hacerlo son eléctricos. Así ha sucedido en un Nail's Factory, según ha comentado a Europa Press una de sus trabajadoras hacia las 15:00.

En el supermercado Sánchez Romero, los trabajadores se han reunido en la puerta, en donde han esperado que viniese "alguien de mantenimiento" a cerrar el establecimiento para que se pudiesen ir a casa. Algo más tarde, hacia las 16:00, un trabajador de Cortefiel, reunido junto a sus compañeros en la entrada del punto de venta, ha explicado a Europa Press que cuando el apagón ha tenido lugar han sacado a la gente del establecimiento y lo han clausurado.