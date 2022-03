Barriocanal, sobre indemnizar a víctimas de abusos en la Iglesia: "Acometeremos las responsabilidades que correspondan"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y presidente ejecutivo de Ábside Media, Fernando Giménez Barriocanal, ha asegurado que, "cuando llegue el momento", si hay que indemnizar a las víctimas de abusos sexuales a menores, la Iglesia católica española acometerá "las responsabilidades que correspondan".

"Cuando llegue el momento, por supuesto, acometeremos las responsabilidades que correspondan, no tengan ninguna duda", ha afirmado Barriocanal este jueves en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, celebrado en el Casino Gran Círculo de Madrid.

Así se ha pronunciado, al ser preguntado por si tienen calculado el pago de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en la Iglesia y por si teme que cuando terminen las investigaciones sobre estos casos de abusos, las compensaciones puedan llevar a la Iglesia a la bancarrota.

"En algún momento la Iglesia tendrá que mirar qué es lo que ha pasado y ayudar como está haciendo, y reparar", ha ahondado Giménez Barriocanal.

Si bien, ha precisado que primero habrá que esperar a los resultados de las investigaciones abiertas, por un lado, la auditoría encargada por la CEE al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo que se va a realizar "sin ninguna cortapisa", retrotrayéndose "los años que hagan falta" y "siempre en el mayor respeto a la confidencialidad" y poniendo a "las víctimas en el centro"; y por otro lado, la investigación liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la que ha dado luz verde el Congreso de los Diputados.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española ha indicado que hay que "dejar trabajar" y después hablarán "con datos" y se "enfrentarán a lo que hay". Además, ha añadido que, en ese momento, "la sociedad tendrá que ver el ejemplo de esta institución (la Iglesia) para abordar este problema que es gravísimo en la sociedad".

En todo caso, Giménez Barriocanal también ha puesto en valor el trabajo realizado por la Iglesia durante los últimos años para investigar los casos de abusos. Según ha recordado, cuentan con 70 oficinas de protección al menor en las diócesis y más de 150 en congregaciones religiosas, a las que las personas pueden acudir a denunciar o a pedir ayuda.

Por otro lado, preguntado por cuándo prescindirá la Iglesia católica española del IRPF para su financiación, Giménez Barriocanal ha lamentado que esta pregunta se plantee solo a la Iglesia y "nadie pregunte a los partidos políticos cuándo prescindirán de las subvenciones".

EL IRPF, MECANISMO LIBRE DE COLABORACIÓN

A su juicio, la asignación tributaria es "un buen mecanismo de colaboración, un mecanismo libre" y ha destacado que según los últimos datos, marcan la casilla de la Iglesia un total de 8,5 millones de contribuyentes.

"Con mis impuestos se financian muchas cosas que a mí me horrorizan, en cambio, con la Iglesia no pasa porque la gente decide si lo destina o no. Es un buen sistema de colaboración, democrático", ha defendido.

En este sentido, ha anunciado que el próximo 4 abril empezarán la nueva campaña de la renta en la que van a "sacar rostros" de personas acompañadas por la Iglesia.