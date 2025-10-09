BBC Player llega en exclusiva a Movistar Plus+ el 15 de octubre con más de 700 horas de contenidos - MOVISTAR PLUS+

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBC Player llegará en exclusiva a Movistar Plus+ el 15 de octubre, con más de 700 horas de contenidos seleccionados del catálogo de BBC Studios.

Según ha informado Movistar Plus+, BBC Player está diseñado específicamente para el público español y disponible en este idioma. Contará con series, documentales de naturaleza, programas de estilo de vida y otros contenidos de entretenimiento.

Entre los títulos disponibles desde su lanzamiento se incluyen los documentales de Louis Theroux, como 'Historias de Los Ángeles', 'Vida al límite' o 'Louis Theroux Entrevista'; producciones de historia natural como 'David Attenborough y el dinosaurio gigante', donde Sir David Attenborough viaja a Argentina para el descubrimiento del dinosaurio más grande conocido, o 'Diario de los grandes felinos', que sigue la vida de los tigres y leones africanos en Kenia.

También estará disponible 'Hoteles increíbles: la vida más allá del vestíbulo', que muestra lo que sucede en la trastienda de los alojamientos más extraordinarios del mundo. La oferta se completa con concursos como 'El rival más débil' o 'Ultimate Wedding Planner'.

En ficción destaca el drama criminal 'Padre Brown' y las temporadas completas de la franquicia Paraíso ('Crimen en el paraíso', 'Crimen más allá del paraíso' y 'Regreso al paraíso'), cuyos nuevos episodios se estrenarán en primicia en BBC Player.

Por otro lado, BBC Lifestyle y BBC Earth se suman a los canales de BBC Studios ya disponibles en la plataforma: BBC Series (dial 32), Top Gear (dial 34), BBC History (dial 84) y BBC Food (dial 92) lanzados en enero de este año.

El director de Alianzas de Movistar Plus+, Ismael Calleja, ha señalado que la integración de BBC Player en su oferta de televisión convergente es "un paso muy importante en la consolidación de Movistar Plus+ como la mejor plataforma de entretenimiento disponible en el mercado español".

"Queremos que Movistar Plus+ sea la gran casa del entretenimiento, el lugar desde el que puedes acceder a todo el contenido de las grandes plataformas audiovisuales. La llegada de BBC Player cumple con ese objetivo y nos convierte en el hogar de BBC Studios en España. Además de ser el socio prioritario en la adquisición, en exclusiva, de su contenido y distribuir sus canales, ahora fortalecemos nuestra alianza siendo pioneros en la distribución de BBC Player en España. Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra familia de contenidos", ha dicho Calleja.

El director comercial y vicepresidente ejecutivo para Europa, Oriente Medio y África de BBC Studios, Arran Tindall, ha afirmado que "el público español ha demostrado mucho interés por acceder a la mejor programación británica de calidad", y el lanzamiento de BBC Player, BBC Lifestyle y BBC Earth en Movistar Plus+ "permite responder a una demanda creciente".

"Desde los contenidos inspiradores de BBC Lifestyle hasta la diversidad de programas disponibles en BBC Player, estamos orgullosos de ofrecer una programación variada y de calidad a nuevas audiencias. Este lanzamiento marca un hito clave en nuestra estrategia digital, ofreciendo a los espectadores españoles más opciones y flexibilidad para disfrutar de lo mejor de BBC Studios", ha añadido Tindall.

Además, Movistar Plus+ se responsabilizará de la comercialización publicitaria de los canales de BBC Studios en la plataforma y de la publicidad bajo demanda que se integre en BBC Player.