BCW nombra a Francisco López consejero delegado de la consultora en España

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

BCW ha anunciado este miércoles el nombramiento de Francisco López como nuevo consejero delegado y 'market leader' de la consultora en España.

Según ha informado la compañía, López toma el testigo de Carmen Valera, responsable de la consultora en España durante los últimos 16 años, quien se mantiene en la organización como presidenta no ejecutiva. A partir de ahora, Valera se enfocará en el desarrollo corporativo de la agencia, así como en asesoría estratégica a clientes.

En relación con la trayectoria de Francisco López, la consultora ha destacado que se incorporó a BCW --previamente Burson Marsteller-- hace 16 años y durante los últimos seis ha ocupado la posición de Chief Operating Officer, "siendo responsable de garantizar la excelencia en el servicio al cliente y de la gestión de recursos de la agencia".

Asimismo, ha indicado que Francisco López es graduado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y reportará a Scott Wilson, presidente de BCW para Europa y África.

Para Francisco López, "esta nueva responsabilidad es un reto". "Me enfrento a él con entusiasmo. BCW es una agencia pionera que, durante décadas, ha aportado y sigue aportando enormemente al sector, con una aproximación innovadora y con foco en la excelencia en el servicio a clientes", ha manifestado.

"Mi objetivo no es sólo mantener este fantástico legado sino reforzarlo y seguir aportando a esta excepcional compañía y a la profesión. Y, además, tengo la suerte de poder hacerlo gracias a un equipo de profesionales excepcional con el que será un placer continuar trabajando y alcanzando metas comunes", ha señalado López.

Carmen Valera, responsable de la compañía en España durante los últimos 16 años, continuará en BCW como presidenta no ejecutiva con especial foco en el desarrollo corporativo. "BCW es mi casa; es el lugar en el que he tenido la oportunidad de aprender, en gran medida de Francisco López: en los años que llevamos trabajando juntos he sido testigo en primera persona del valor él aporta a nuestros clientes, a nuestros profesionales y, en definitiva, a nuestra empresa. Ahora, como presidenta no ejecutiva, estaré enfocada en el apoyo a mi CEO, a los clientes que él considere que puedo aportar valor por mi experiencia profesional y al desarrollo de nuestra agencia", ha dicho.

Por su parte, el presidente de BCW E&A, Scott Wilson, ha comentado que "BCW es la Agencia del Año en EMEA y España es un mercado muy importante" para ellos. "El anuncio de hoy es muy relevante para nuestros clientes, nuestro equipo en España y para nuestro negocio europeo en general. Este es el comienzo de una nueva era para BCW España y estoy encantado de que Francisco asuma el papel de líder del mercado. Es un gran profesional y está comprometido con el modelo de BCW", ha manifestado.

"Estoy igualmente encantado de que Carmen se quede en la compañía: ha liderado con éxito BCW España durante muchos años y no tengo dudas de que seguirá siendo una parte importante de nuestro nuevo equipo de liderazgo, proporcionando apoyo a Paco, a los clientes y al negocio de BCW en general", ha concluido.