Belarra compara al Papa con un ayatolá: "Qué se preguntaría la gente si uno diera un discurso en el Congreso"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comparado este miércoles al Papa con un "ayatolá" y ha asegurado "qué se preguntaría la gente si en vez del Papa fuera un ayatolá quien diera un discurso en el Congreso".

"Si nos respondemos a esa pregunta honestamente, entenderíamos por qué España es un Estado aconfesional", ha argumentado la dirigente de la formación morada en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha justificado que "no se pueden permitir este tipo de cosas".

En su opinión, "no pinta nada un ayatolá en el Congreso de los Diputados" y, aunque ha reconocido compartir aspectos con el Papa León XIV como sus discursos en materia migratora o de oposición de Donald Trump, "se debe mirar políticamente lo que significa esa visita (al Congreso)".