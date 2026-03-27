Bendodo (PP) pide "aprender la lección" de la muerte de Noelia para que "no se vuelva a producir"

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, durante un encuentro del Partido Popular, en el Hotel Ciudad de Vitoria, a 10 de marzo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha admitido que la muerte asistida de la joven Noelia es "no solo un fracaso del Estado, sino de la sociedad en su conjunto" y ha pedido "aprender la lección para que "no se vuelva a producir".

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha reconocido "el mal cuerpo" que le ha dejado la decisión de la joven que luchó en los tribunales para que le reconociesen su derecho a la eutanasia ante los recursos presentados por su padre apoyado por la organización Abogados Cristianos.

"Para que una chica de 25 años tenga que tomar esa decisión, porque le han fallado todos los escuchos del Estado de Bienestar es un fracaso de todos y si de esto tenemos que sacar alguna conclusión positiva es que todos los políticos, todos los partidos, tienen que aprender de esta lección", ha concluido Bendodo.