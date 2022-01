Bolaños entregará mañana a la Federación de Municipios y Provincias el listado de inmatriculaciones de la Iglesia

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, entregará este jueves 27 de enero, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en España.

El acto de entrega tendrá lugar a las 11:30 horas en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias y, de esta forma, podrá "iniciarse" el "proceso de regularización" de dichos bienes "con el apoyo de los Ayuntamientos", según informa la FEMP.

Este encuentro entre Félix Bolaños y Abel Caballero se produce unos días después de la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en la casa de los obispos, a la que acudía por primera vez en democracia un presidente del Gobierno.

En aquella reunión, según la versión del Gobierno, llegaron a un acuerdo con la Iglesia por el que esta reconoce que hay 1.000 bienes indebidamente inmatriculados, mientras que la Iglesia asegura que lo que hizo el lunes fue entregar al Ejecutivo un informe con 1.000 registros erróneos, es decir, bienes atribuidos erróneamente a la Iglesia pero que no son suyos y que, por lo tanto, no puede devolver.

Según precisó el ministro, el acuerdo reconoce "un millar de bienes que fueron inmatriculados de manera indebida" por la Iglesia y ahora van a "poner esos bienes a disposición de los ayuntamientos para que sus legítimos titulares, los propios ayuntamientos o terceros puedan recuperarlos".

En este sentido, ya avanzó que este jueves se reuniría con el presidente de la FEMP para entregarle el listado de bienes, de forma que sean los municipios los que busquen "quiénes son los legítimos propietarios" para iniciar el proceso de "regularización".

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española asegura que lo que han entregado al Gobierno es un informe con "un millar de errores", es decir, en torno a mil bienes que habrían sido adjudicados erróneamente a la Iglesia y que, por lo tanto, no pueden devolver.

NO PUEDE DEVOLVERLOS PORQUE NO SON SUYOS

Así lo ha explicado el director de la oficina de información de la CEE, José Gabriel Vera, en un vídeo: "Esos casi mil bienes, decimos que la titularidad no pertenece a la Iglesia y, por tanto, no los puede devolver la Iglesia, son problemas del registro".

También se ha pronunciado al respecto el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, quien enfatizó, en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press, que "nunca se habla de devolución" en la nota acordada por la CEE y el Gobierno tras la reunión.

En concreto, según el informe de la Conferencia Episcopal entregado al Gobierno, y consultado por Europa Press, la Iglesia ha detectado 2.575 errores en el listado, es decir, de los 34.976 registros, las diócesis han verificado como correctos un total de 32.401.

Entre estas más de 2.500 incidencias, en torno a un millar, en concreto, 949 son bienes sobre los que la Iglesia afirma que no son o nunca han sido de su propiedad: bienes sobre los que faltan datos para su identificación (608); sobre los que no consta inmatriculación (31); sobre los que se detectan errores o no consta información sobre los mismos (28); que no son propiedad de la Iglesia por estar vendidos, donados, expropiados, por pertenecer a ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad (276); o que pertenecen a otras confesiones religiosas, como los judíos o los evangélicos (6).

Asimismo, la Iglesia ha detectado 78 bienes del listado del Gobierno que pertenecen a comunidades religiosas u otras entidades religiosas; 111 bienes duplicados; 746 que fueron inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo 1998-2015; y 691 bienes que se adquirieron por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia).

También han encontrado "casos curiosos de algunos templos que están actualmente bajo pantanos y por eso no forman parte de la propiedad ni de los ciudadanos ni de la Iglesia", según Argüello.

¿QUÉ OCURRE CON EL RESTO DE LOS 35.000 BIENES INMATRICULADOS?

Más allá de estos 1.000 bienes de los que llevan hablando desde el pasado lunes el Gobierno y la Iglesia, falta por saber qué ocurrirá con el resto de los casi 35.000 bienes inmatriculados que aparecen en el listado publicado hace un año por el Gobierno.

Si se restaran las 2.500 incidencias detectadas por las diócesis --1.000 de ellas referidas a la titularidad--, aún quedarían unos 32.500 bienes que la Iglesia inmatriculó en el periodo de 1998 y 2015, de acuerdo a la legalidad vigente, es decir, según la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar, que permitía a un obispo inmatricular un bien, con solo ir al registro con un papel expedido por el diocesano en el que dijera que aquella casa o templo era suyo.

Según el listado remitido por el Gobierno al Congreso el 16 de febrero de 2021 --que venía a dar cumplimiento a un mandato del Congreso cuyo origen es una proposición no de Ley del PSOE-- la Iglesia católica de España inmatriculó 34.961 bienes desde 1998 hasta 2015.

De ellas, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y 14.947 que no se relacionan con estos usos: terrenos, solares, viviendas o locales.

LA VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL PARA RECUPERARLOS

El documento redactado por el Ejecutivo establecía ya el íter procedimental a seguir para la recuperación de bienes "de considerar que cierto inmueble inmatriculado a favor de la Iglesia pertenece al Estado" estableciendo la vía adminsitrativa y la judicial.

La primera, que se iniciará de oficio, por iniciativa propia o denuncia, corresponde al director general del Patrimonio del Estado de oficio y, si efectuado el examen oportuno se considerara suficientemente acreditada la titularidad de la Administración General del Estado sobre el bien, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento. Una vez declarado, corresponderá reclamar la declaración judicial de titularidad.

En todo caso, se precisa que el Estado carecerá de legitimación activa para el ejercicio de la acción con respecto a inmuebles cuya titularidad no pueda demostrar o corresponda a un tercero, aunque estén inmatriculados a favor de la Iglesia y aun en el caso de que un particular pretenda reivindicarlos para sí. Además, recuerda que el demandado puede oponer la titularidad por usucupación (adquisición de la propiedad por posesión de la cosa durante un tiempo determinado).

El Ejecutivo también señala que la inclusión de un bien en el patrimonio histórico español no determina su titularidad en favor de ninguna Administración Pública y, por lo tanto, ningún derecho le corresponde a estas para reclamar dichos bienes ante su privación contraria a Derecho por un tercero si no demuestran la titularidad del mismo por mucho que el bien tenga la consideración de bien perteneciente al patrimonio histórico-artístico.

MEZQUITA CATEDRAL O LA GIRALDA

Entre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica recogidos en el listado de casi 35.000, se encuentran la Mezquita Catedral de Córdoba, cuyo titular es la Diócesis de Córdoba, la Giralda de Sevilla, cuyo titular es el Cabildo de la Catedral, o la Catedral de Santa María de Toledo.

También figuran las catedrales de Barcelona, Lleida y Tarragona, la de Santiago de Compostela, Guadix, Málaga, las de Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza, la Basílica Catedral de Segorbe, la de Valencia, las de Santander, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Astorga, León, Palencia, Zamora, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva de Salamanca o la Catedral Metropolitana de Valladolid, entre otras.