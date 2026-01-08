Bolaños: "El Estado decide la indemnización, la Iglesia católica la paga"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (c), el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (i), y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego (d), en la firma del acuerdo. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que, según el acuerdo firmado con la Iglesia católica este jueves para la reparación de las víctimas de abusos sexuales, el Estado "fijará" la cantidad con la que se deberá indemnizar a las víctimas de abusos y la Iglesia la abonará.

"Esta es la clave del acuerdo al que hemos llegado esta mañana. El Estado decide la reparación y la indemnización, la Iglesia católica la paga", ha indicado Bolaños, este jueves, en una rueda de prensa en el Ministerio de Justicia, tras firmar el acuerdo con el presidente de la Conferencia Episcopal Española y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos.

En concreto, según ha precisado, el acuerdo establece un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia.

En concreto, el mecanismo prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la cual trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima.

La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo y si hubiera disconformidad, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime.

En caso de que persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva, según ha apuntado.

Bolaños ha asegurado que el acuerdo se ha alcanzado tras una "negociación compleja, ardua, dura y larga" donde finalmente han encontrado un "punto de equilibrio" y ha agradecido la mediación del Vaticano para lograrlo. En concreto, ha mostrado su agradecimiento a los Papas Francisco y León XIV y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Bolaños ha destacado que con este acuerdo quieren "saldar una deuda histórica y moral con las víctimas de abusos" que han sufrido "décadas de silencio, ocultamiento y daño moral".