La Bonoloto deja dos acertantes de primera categoría que recibirán más de 1,8 millones

Dos acertantes recibirán 1.871.532,90 euros cada uno tras lograr un premio de primera categoría --seis aciertos-- en el sorteo de La Bonoloto celebrado este viernes, 6 de marzo, según datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

Los boletos ganadores han sido validados a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. Son los únicos acertantes de primera categoría en el sorteo de este viernes.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen seis boletos acertantes, que recibirán 34.778,66 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 8.790 de Badajoz, en el número 27.570 de Montilla (Córdoba), en el número 51.295 de Málaga, en el número 55.070 de Ourense, en la Administración de Loterías número 2 de Girona y en la número 1 de Cheste (Valencia).

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 6 de marzo, ha estado formada por los números 1, 15, 31, 38, 41, 47. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 3.247.279,50 euros.