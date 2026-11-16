El borrador de la COP31 pide acelerar la eliminación de combustibles fósiles y elevar la electrificación al 35%

COP31. - "Iranian Presidency Office apaim" / Zuma Press /

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El borrador de decisión general de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), fechado este lunes, propone acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, incluida una transición inmediata para dejar de utilizarlos en los sistemas energéticos, y elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía para 2035.

El documento, todavía sujeto a negociación y pendiente de aprobación, también plantea que la financiación para la adaptación alcance al menos 120.000 millones de dólares (unos 109.000 millones de euros) en el marco del objetivo de triplicarla para 2035.

Asimismo, precisa que los esfuerzos globales de mitigación y adaptación recogidos en su apartado de soluciones no establecen metas ni obligaciones específicas para cada país, aunque solicita revisar y reforzar los planes climáticos nacionales antes del segundo balance mundial.

COMBUSTIBLES FÓSILES Y ELECTRIFICACIÓN LIMPIA

En concreto, el texto pide acelerar las medidas para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, incluida una transición "inmediata" para abandonarlos en los sistemas energéticos. También destaca la importancia de eliminar "lo antes posible" las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que no aborden la pobreza energética ni las transiciones justas.

Asimismo, llama a las Partes a contribuir, de manera determinada a nivel nacional y teniendo en cuenta sus diferentes circunstancias, a los esfuerzos mundiales para elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo final total de energía para 2035. En este ámbito, pide acelerar la transición hacia la energía limpia mediante una mayor electrificación limpia.

El borrador vincula los beneficios de esta electrificación con los esfuerzos para triplicar la capacidad mundial de energías renovables y duplicar la tasa media anual mundial de mejora de la eficiencia energética para 2030, junto con el desarrollo del almacenamiento, la flexibilidad del sistema y unas redes modernas y resilientes.

PREOCUPACIÓN POR EL SOBREPASAMIENTO DE LOS 1,5 °C

Por otro lado, el documento expresa "profunda preocupación" por las conclusiones científicas sobre el sobrepasamiento de los 1,5°C y por el hecho de que los esfuerzos mundiales sigan siendo "insuficientes" para mantener este objetivo al alcance.

En este sentido, subraya la urgencia de acelerar la acción para minimizar tanto la magnitud como la duración de cualquier sobrepasamiento y volver a situar el calentamiento global por debajo de los 1,5°C "lo antes posible".

El texto reconoce que será necesaria la eliminación de dióxido de carbono para volver a situar el calentamiento por debajo de ese umbral, pero advierte de que debe complementar, y no sustituir ni retrasar, las reducciones profundas de emisiones. También señala que su despliegue debería garantizar salvaguardas ambientales y respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

En cuanto al reparto de los esfuerzos, reconoce que los países desarrollados "deberían tomar la iniciativa" e incluye un llamamiento a que alcancen emisiones netas cero en 2030 y emisiones netas negativas en 2040.

Además, llama a contribuir a los esfuerzos mundiales para acelerar la captura, utilización y almacenamiento de carbono hasta alcanzar al menos 500 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) para 2035 y trabajar hacia un volumen de entre 1,3 y 2,5 gigatoneladas de CO2 anuales ese mismo año.

FINANCIACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN

En materia económica, el borrador plantea que la triplicación de la financiación para la adaptación alcance al menos 120.000 millones de dólares estadounidenses y solicita a los países desarrollados que aumenten "urgentemente" su provisión colectiva de estos recursos a los países en desarrollo.

También les pide una hoja de ruta que aporte mayor claridad sobre la trayectoria para incrementar esa financiación. Asimismo, propone desarrollar una senda de aplicación para triplicarla de aquí a 2035, con una base de referencia clara, hitos y mecanismos de seguimiento, presentación de informes y revisión de los avances.

El documento propone poner en marcha la 'Hoja de Ruta de Antalya a Adís Abeba sobre Financiación para la Adaptación y la Resiliencia', destinada a identificar fuentes públicas de financiación previsibles y ampliadas para la adaptación y las pérdidas y los daños, incluidas fuentes innovadoras, así como mecanismos de acceso.

Además, solicita a las Presidencias de la COP31 y la COP32 que elaboren un informe con las conclusiones de estos trabajos para su examen en la COP32, en 2027.

SIMPLIFICAR EL ACCESO A LOS RECURSOS

En cuanto al acceso a los recursos, insta a los países desarrollados, a las entidades encargadas del funcionamiento del Mecanismo Financiero, al Fondo de Adaptación y al Fondo de respuesta a las Pérdidas y los Daños a simplificar, armonizar y agilizar los procedimientos de aprobación y desembolso, así como a publicar sus plazos de tramitación. La invitación se extiende a los bancos multilaterales de desarrollo y a otras instituciones financieras internacionales.

También les pide dar prioridad a la mejora del acceso directo de las instituciones nacionales, subnacionales y regionales, entre otras vías mediante el reconocimiento mutuo de acreditaciones entre fondos.

Asimismo, reclama asignaciones mínimas específicas para los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados; apoyo para la preparación y ejecución de proyectos; una reducción de los requisitos de cofinanciación y de los costes de transacción; y una financiación basada predominantemente en donaciones e instrumentos que no generen deuda, conforme a las prioridades de los países.

MEDIDAS COMERCIALES UNILATERALES

Por otra parte, el texto expresa su "seria preocupación" por la proliferación de medidas unilaterales relacionadas con el clima, tanto restrictivas del comercio como regulatorias, que tienen efectos transfronterizos y trasladan la carga económica de la mitigación a otros países, especialmente a aquellos en desarrollo.

En este ámbito, propone avanzar hacia principios rectores comunes para las medidas comerciales relacionadas con el clima, como la no discriminación, la transparencia y la interoperabilidad.

Finalmente, hace un llamamiento a los países desarrollados para que eliminen progresivamente estas medidas unilaterales, así como cualquier otra que tenga efectos indirectos negativos sobre la cooperación internacional en materia de cambio climático, a más tardar a finales de 2027.